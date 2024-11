Diada de Catalunya Nord: «Sem Països Catalans»

Aquest dijous, 7 de novembre, és la diada de Catalunya Nord, el dia de la commemoració del Tractat dels Pirineus. Sota el lema «sem Països Catalans», s’han reunit entitats socials i culturals i organitzacions polítiques de Catalunya Nord i de Mallorca al Casal de Perpinyà, amb l'objectiu de «reforçar i consolidar els lligams, històrics, culturals, polítics i socials que ens uneixen», expressen en el manifest de l’Assemblea de Catalunya Nord.

Dijous s'ha fet al Casal de Perpinyà, a les 19 h, una xerrada titulada 'Un agermanament franco-espanyol', a càrrec de l'historiador i professor de la Universitat de les Illes Balears, Gabriel Ensenyat i Pujol. Aquesta xerrada té l'origen en el fet que «fa uns mesos els batles de Perpinyà i Palma van signar un agermanament franco-espanyol amb accent feixista», conta l'Assemblea de Catalunya Nord a la seva pàgina web. La xerrada pretén «recordar la història que agermana les dues capitals catalanes, una història d'uns segles duunitat nacional», afirma. Després de la xerrada d’Ensenyat han programat altres activitats lúdiques, música a càrrec dels DJ Selecta Rosquillu i DJ Pau Farinetes, i, per a menjar i beure, castanyes i vi nou.

El manifest de l'Assemblea de Catalunya Nord continua així:

Ens comprometem a treballar per promoure la llengua catalana en totes les seves variants. A través d'activitats culturals, intercanvis i col·laboracions, fomentarem la diversitat i la riquesa dels nostres territoris. Amb aquest manifest expressem la nostra voluntat d’abordar de manera conjunta els reptes que afrontem, des de les qüestions socials fins a les ambientals o culturals. Davant el context compartit d'uns governs de dreta i extrema dreta que suposen una greu amenaça per a la convivència, treballarem per defensar els drets més essencials de la ciutadania (socials, lingüístics i culturals) i per la defensa del territori.

A partir d’avui, declarem la nostra voluntat de teixir una xarxa de col·laboració entre entitats nord-catalanes i mallorquines. Organitzarem trobades, farem realitat projectes i encoratjarem iniciatives que reforcin els nostres lligams i promoguin el coneixement mutu.

Aquest dissabte, 9 de novembre, amb el lema «sem Catalunya Nord perquè volem!» hi ha la manifestació de la diada, serà a les 16 h a la plaça Catalunya de Perpinyà. També hi haurà un Correllengua i, posteriorment, els concerts de Remei de ca la fresca, Rumba Coumo i Loud DJ a La Casa Musicale a partir de les 19:30.