Plataforma per la Llengua: «Mazón no només és un perill per a la llengua, l'educació i la cultura valenciana, sinó que també ho és per a les vides de la gent»

La Plataforma per la Llengua ha comunicat que segueix de molt a prop i amb extrema preocupació la situació als municipis afectats per la DANA, i vol fer arribar tot el suport a les persones que l'han patida, especialment a les que hi han perdut éssers estimats. L'entitat els envia tota la força i estima en un moment com aquest, i ja treballa per fer-los costat de la manera més útil possible. En el terreny polític, la Plataforma per la Llengua fa una crida a assistir a la manifestació del 9 de novembre a les 18 hores a València per a exigir la dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana.

Pel que fa a la manifestació, l'entitat considera que Mazón no només és un perill per a la llengua, l'educació i la cultura valenciana, sinó que també ho és per a les vides de la gent. Per això, la Plataforma per la Llengua s'afegeix a la manifestació unitària del dia 9, i també anima tothom a dur material i a netejar els carrers dels pobles afectats.

L'organització ha iniciat converses telefòniques amb els socis i els voluntaris residents a les comarques colpejades per a conéixer de primera mà quina és la seva situació i oferir-los ajuda. Una de les primeres mesures que es posaran en marxa és que, a partir d'ara, un 10 % de les vendes de la botiga virtual es destinaran a recuperar projectes culturals i lingüístics de la zona afectada. A més, la campanya anual de donatius d'aquest hivern, que aviat es farà pública, també es destinarà a aquest objectiu.

La tragèdia ha suposat un greu colp per a molts projectes que treballen per la llengua, i l'entitat està en contacte amb totes aquestes iniciatives per recollir quines són les seves principals necessitats per poder preparar accions a mitjà i llarg termini. L'entitat vol que l'ajuda que els proporcione sigui realment tangible i efectiva. Molt prompte, s'explicarà als socis com hi poden participar i l'entitat està oberta a qualsevol suggeriment o idea a través del correu reviscolem@plataforma-llengua.cat