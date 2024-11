[VÍDEO] Convoquen una vaga estudiantil per al proper 12 de novembre arreu dels Països Catalans en solidaritat amb el País Valencià

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) convoca una vaga estudiantil per al proper dimarts, 12 de novembre, a centres educatius i universitats per a estendre la solidaritat amb el País Valencià arreu dels Països Catalans, per a demanar responsabilitats polítiques al govern «assassí» de Mazón i per a visibilitzar que «és amb l'acció organitzada de la classe treballadora que s’aconseguirà sortir d'aquesta crisi ecosocial».

La convocatòria de vaga pretén «posar en relleu com la DANA que la setmana passada va colpejar el País Valencià ha desencadenat una crisi social que evidencia tant l'emergència climàtica com la mala gestió i l'ofensiva contra la classe treballadora i el territori que està liderant el govern del PP».

Per una banda, assenyalen l’emergència climàtica que pateixen els Països Catalans i com «el negacionisme climàtic dels darrers governs 'd'esquerres' juntament amb l'esforç constant de la dreta per l'eliminació de qualsevol mena de política i mesura ecologista, no fan més que agreujar el desastre». Consideren que no és casual que gran part dels habitatges afectats a l'Horta Sud estiguessin construïts en zones inundables, com tampoc és casual que la classe treballadora hagi estat la gran damnificada per aquesta DANA, patint greus vulneracions en drets bàsics i laborals.

En aquesta línia, assenyalen les empreses com a còmplices i com a una de les expressions de la voracitat del sistema capitalista. Així doncs, consideren que és «aquest mateix sistema que la darrera setmana va obligar centenars de treballadores a assistir al seu lloc de feina tot i el perill, alhora que és el sistema que, per mantenir un rèdit econòmic, elimina serveis tan bàsics com la Unitat Valenciana d’Emergències». «Malauradament, aquestes decisions basades exclusivament en la cerca de beneficis, a hores d’ara ja s’han cobrat més de dos centenars de vides», remarquen.

Alhora, denuncien la instrumentalització de la catàstrofe per part de la dreta i extrema dreta tot estenent rumors i notícies falses, desviant l’atenció dels veritables responsables de la tragèdia i tergiversant el relat per estendre discursos racistes i xenòfobs.

Per últim i conseqüentment, marquen com a alguns dels objectius principals de la vaga la dimissió immediata de Carlos Mazón, les responsabilitats penals per a les empreses que varen posar en risc la vida de les treballadores i un reallotjament de les persones afectades sense cap cost, a través de l’expropiació d’habitatges buits i dels pisos turístics.

Per tots aquests motius, posen en relleu l’autoorganització assolida els darrers dies per la classe treballadora dels Països Catalans i, per a continuar avançant en aquesta línia, convoquen els estudiants a la vaga el dimarts, 12 de novembre, per a poder assistir a les convocatòries locals que s’anunciaran pròximament.