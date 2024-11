Decidim: «El poble valencià necessita tots els recursos al seu abast. Necessitem la condonació del deute il·legítim»

Després de la recent catàstrofe que ha assotat el País Valencià i la terrible negligència del govern valencià, deixant milers de persones desaparegudes o mortes i infraestructures completament devastades, la necessitat de recursos per a la reconstrucció és més urgent que mai. «Aquests fons que continuem destinant al deute haurien d’estar a disposició de les nostres institucions per a fer front a aquesta emergència humanitària i de reconstrucció. Els nostres ciutadans i ciutadanes no poden entendre ni acceptar que, enmig d’un desastre d’aquesta magnitud, es prioritze el pagament d’un deute clarament injust sobre les necessitats bàsiques de les persones», ha assenyalat la plataforma Decidim.

L’entitat denuncia que el deute es va generar per un sistema de finançament històricament desfavorable i espoliador que ha marginat el poble valencià: «Mentre altres territoris han gaudit de recursos adequats, nosaltres hem patit les conseqüències d’un infrafinançament que ara, en un context de crisi absoluta, és més insuportable que mai. No és només una qüestió d’equitat, sinó d’humanitat i responsabilitat política cap a la ciutadania valenciana, que necessiten suport urgent per sobreviure i reconstruir».

Per això, Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, insta urgentment «tots els partits polítics valencians, tots, a reclamar de manera contundent al govern central la condonació immediata del deute il·legítim que arrosseguem des de fa dècades». «Aquest deute, acumulat per un finançament injust i espoliador, ha suposat una sagnia de milers de milions d'euros en interessos que el poble valencià hem pagat injustament, hipotecant així el nostre desenvolupament i havent de renunciar a obres necessàries i anunciades, i una millor planificació del territori, que d'haver estat fetes, hagueren suposat una catàstrofe molt menor. La situació actual requereix acció decidida: no podem continuar sent víctimes d’aquesta discriminació financera que ens empobreix i ens impedeix avançar», han remarcat.

Així, exigeixen que els partits polítics valencians, independentment de la seua ideologia, «se situen a l’alçada d’aquesta situació històrica i actuen amb unitat i determinació i en clau valenciana. No es tracta de política partidista, sinó de defensar el nostre futur com a poble davant d’una emergència sense precedents. Ara més que mai, els representants valencians han de pressionar el govern central per posar fi a una injustícia que fa insuportables les nostres dificultats i perjudica el benestar de tota la societat valenciana».

A més, subratllem que aquesta iniciativa hauria d’haver sorgit del mateix govern espanyol, per simple empatia amb el patiment del poble valencià. En moments de crisi humanitària, el sentit de solidaritat hauria de prevaldre sobre qualsevol altra consideració, i resulta alarmant que la necessitat d’exigir justícia financera haja de vindre des d'ací en lloc de ser impulsada per un govern que hauria de prioritzar el benestar de la ciutadania.