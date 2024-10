Fins a 10.000 euros de sanció per als comerços d'Andorra que no atenguin en català

La ministra de Cultura i Esports d'Andorra, Mònica Bonell, ha donat a conèixer que a partir del gener del 2025 els establiments comercials estaran obligats a complir amb la llei del català, aprovada el passat 25 d'abril: «A partir del gener, la competència l’agafarà el Departament de Comerç i hi començarà a haver sancions. De fet, en les cartes de les queixes que enviem ja els avisem que poden incórrer en sanció».

Així, començarà a aplicar-se el règim de sancions que preveu la norma i que van des dels 600 als 10.000 euros. Les sancions s’aplicaran en funció de la gravetat dels fets i la reincidència. Bonell ha assenyalat que s’ha de fer complir la llei per a garantir la protecció de l’idioma oficial i ha remarcat que aquest escenari ha de ser vist com una oportunitat i no com un càstig.

A més, ha defensat que la llengua ha de ser percebuda pels nouvinguts com un mitjà que «ajuda a integrar-se a la persona que ve a treballar a Andorra». La norma persegueix garantir que «les persones que parlin en català, siguin ateses en català».