L'ANC ofereix al moviment independentista una guia amb deu punts de partida per a assolir la independència

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha debatut en un ple a Cardedeu una guia anomenada 'Tesis d’agost', que consta de deu punts de partida per a assolir la independència. El Secretariat ha debatut uns punts argumentals perquè la militància independentista analitzi «d’on venim, on som, i decideixi cap a on anem».

El document, escrit pel secretari nacional, Julià de Jòdar, aborda i analitza el Primer d’Octubre, la posició totalitària d’Espanya, els partits parlamentaris, la necessitat de noves formes de lluita, la decisió ferma de proclamar la República Catalana, o la unilateralitat de la independència, entre d’altres.

D’altra banda, el ple ha triat el redactor de les 'Tesis d’agost', l’escriptor i exdiputat del Parlament Julià de Jòdar, com a coordinador de la nova Comissió d’Estructures de País. Aquesta comissió prepararà les diverses àrees necessàries per al bon funcionament de qualsevol estat: economia i transició energètica; llengua i cultura; salut, habitatge; terra, pagesia; territori i infraestructures…

Així mateix, el ple del Secretariat Nacional de l’ANC ha decidit obrir un procés durant el mes d’octubre a fi que les assemblees de base facin aportacions per a l’elaboració del Full de ruta, que el Secretariat debatrà per a l’elaboració de la primera ponència. També s’ha aprovat la creació d’un grup de treball per a organitzar el Consell d’Assemblees de Base (CAB); la trobada anual dels coordinadors i membres de les assemblees de base i secretaris nacionals per treballar objectius prioritaris de l’entitat.