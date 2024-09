Comença la 3a edició d’AMIC-Directes, el concurs de creadors de continguts en català

AMIC - Directes és un concurs de creació de contingut audiovisual en català per a joves que aquest curs arriba a la seva tercera edició. L’any passat hi varen participar més de 600 estudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM. Des del 16 de setembre i fins al 9 de desembre, els estudiants que vulguin participar es poden registrar a través del web és unper a joves que aquest curs arriba a la seva tercera edició. L’any passat hi varen participar més de 600 estudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM. Des del 16 de setembre i fins al 9 de desembre, els estudiants que vulguin participar es poden registrar a través del web www. amic directes .cat

L’objectiu del concurs és impulsar l'ús del català entre els joves de segon cicle de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, mentre experimenten amb les plataformes digitals en tendència de manera segura. A més i com en les anteriors edicions, es divideix entre dues categories: actualitat i e-sports, perquè els joves puguin sentir-se còmodes i crear continguts amb les temàtiques que més els agraden.

AMIC - Directes aposta per involucrar els creadors de contingut en català, els quals guiaran als estudiants a través de píndoles informatives. A més, el concurs comptarà amb diversos mentors, els quals tendran contacte directe amb els estudiants i professorat, el primer és Aitor Muñoz (@aitor_altea), creador de contingut i coordinador de poblet.info, col·laborador de l'Squad d'À Punt i del Diari La Veu, associat a l'AMIC i comunicador a Vitv.

El funcionament

AMIC - Directes posa a disposició dels participants tutorials on podran aprendre-ho tot sobre la creació de contingut, des d'il·luminació i enregistrament, fins a les funcionalitats de Twitch i YouTube. A partir d'aquestes píndoles d'aprenentatge, l'alumnat ha de crear un contingut audiovisual a través de les plataformes Twitch o YouTube de forma individual, en parelles i grups de fins a cinc persones. El concurs es desenvolupa a través del web www.amicdirectes.cat, un punt de trobada on, a part de publicar les seves creacions audiovisuals, els participants podran trobar píndoles informatives que els ensenyaran a crear contingut i enllaços d'interès.

El calendari i els premis

El concurs ha començat el període de registre de la tercera edició aquest 16 de setembre i estarà obert fins al 9 de desembre de 2024. El dia 30 de setembre començarà el termini creatiu on els alumnes i docents rebran l’acompanyament de creadors de contingut i tindran fins al 9 de desembre per publicar el seu projecte a la pàgina web. El jurat valorarà l’execució, qualitat i originalitat dels vídeos. El veredicte es farà públic en un acte durant el mes de gener o febrer, on els finalistes i el professorat hi seran convidats.

L'organització del concurs premiarà els tres millors directes o videopòdcasts en cada categoria: actualitat i e-sports, i al professor més motivador del concurs amb un xec regal per a bescanviar en material audiovisual i escolar. D’aquesta manera el concurs vol continuar donant suport a la feina dels docents que animen als seus alumnes a participar en el concurs.

Organitza AMIC , compromís amb l’educació