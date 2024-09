Aconsegueixen que la Policia espanyola deixi de «recomanar» la presentació de documentació en castellà

La Plataforma per la Llengua ha aconseguit fer rectificar el cos de la Policia espanyola i forçar-lo a retirar la recomanació que feia al web de presentar en castellà la certificació de naixement per a expedir el DNI. Arran de la reclamació de l'entitat, el cos de la Policia espanyola ha canviat el redactat del web i diu que en el cas de comunitats autònomes amb una llengua pròpia, els ciutadans podran presentar «una certificació en la llengua oficial d'aquesta regió, sense necessitat de traducció».

Fins ara, el web de la Policia deia que «en el cas de comunitats autònomes bilingües, es recomana que aquesta certificació també s'incloga en castellà, per evitar retards per la seua traducció» [sic]. Aquesta recomanació era doblement greu. D'una banda, perquè era contrària a la legalitat, atés que pressionava els ciutadans perquè renunciassin a la seva llengua. D'altra banda, perquè reconeixia que l'atenció en llengües pròpies diferents de la castellana no es fa amb la mateixa agilitat i que, per tant, els parlants de llengües com el català no viuen en igualtat de condicions.

L'entitat celebra que una institució tan hostil amb els drets lingüístics com la Policia espanyola hagi rectificat, tot i que considera que és el mínim que podia fer, perquè la discriminació era flagrant. Per a la Plataforma per la Llengua, però, el que cal és que «el cos policial respecti sempre la tria lingüística dels ciutadans i cap agent s'hi negui». Això no és el que passa ara i, de fet, aquesta reclamació es va presentar al maig arran de la discriminació d'un ciutadà al qual la comissaria de Paterna, al País Valencià, no va voler expedir un DNI perquè el certificat de naixement era en català.