[MANIFEST] Universitat Catalana d'Estiu: «L'acte comès per Le Senne és un acte d'una inequívoca significació feixista»

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) celebra enguany la seva 56a edició del 17 al 23 d'agost a Prada de Conflent. Amb el lema 'Països Catalans, resistència i societat civil democràtica', el Liceu Charles Renouvier acollirà les sessions, que inclouen cursos, actes d'homenatge, taules rodones, exposicions, jornades, tallers, espectacles, presentacions de llibres i altres activitats.

L'acte d'inauguració, amb un clar tot reivindicatiu, ha tengut lloc aquest dissabte. Tot seguit, dBalears reprodueix el manifest d'enguany de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada pel seu clar esperit combatiu i crític amb l'extrema dreta de les Balears:



MANIFEST «CONTRA LA BARBÀRIE»

«La Universitat Catalana d'Estiu, representada pel seu Equip Rector i el Patronat de la Fundació UCE, és una entitat que des del 1969 defensa el lliure pensament, la cultura i la identitat dels Països Catalans. La seva trajectòria s'ha regit sempre per una voluntat de dignificació i de fidelitat a la realitat històrica, lingüística, cultural i institucional del país i del poble català, així com per la voluntat de restar amatents davant les agressions de què puguin ser objecte.

És des d'aquesta significació i d'aquest posicionament que aquesta institució manifesta la seva més enèrgica protesta davant les agressions, les arbitrarietats i les brutalitats que el país pateix darrerament de mans d'alguns representants polítics. La dignitat de les persones i dels pobles està sempre per damunt que qualsevol orientació política.

L'acte comès pel president del Parlament de les Illes Balears el 18 de juny passat, en esquinçar amb ràbia la fotografia d'una víctima de la repressió franquista, és un acte d'una inequívoca significació feixista. I ell sol ha tingut la terrible virtut de caracteritzar totes les agressions sofertes arreu dels Països Catalans els darrers temps, i els ha donat una trista significació afegida.

Estem convençuts que cal una resposta ferma per a mirar d'evitar que es pugui repetir la deixadesa amb què les democràcies occidentals van contribuir a empènyer el Continent cap al pendent de la foscor en els anys vint i trenta del segle passat. Només han passat cent anys i ja en perdem la memòria?

Cal fer una crida global a la mobilització i a manifestar la nostra repulsa a través de tota mena d'actes i declaracions, ja siguin privats o públics. Per la seva banda, l'UCE es compromet a fer el possible perquè tot plegat no s'oblidi i, per aquest camí, se'n pugui perdre la petja. És el país i la seva gent qui estan en joc.

Barcelona, juliol del 2024»