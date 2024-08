[VÍDEO] Sus a la Universitat Catalana d'Estiu amb el lema 'Països Catalans, resistència i societat civil democràtica'

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) celebra enguany la seva 56a edició del 17 al 23 d'agost a Prada de Conflent i comptarà amb la presència confirmada del president del Parlament català, Josep Rull; de l'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconsellera d'Educació catalana, Anna Simó, entre altres.

Amb el lema 'Països Catalans, resistència i societat civil democràtica', el Liceu Charles Renouvier acollirà les sessions, que inclouen cursos, actes d'homenatge, taules rodones, exposicions, jornades, tallers, espectacles, presentacions de llibres i altres activitats.

Acadèmics, artistes i polítics assistiran al campus i els seus organitzadors destaquen la «jornada especial» prevista per al dimarts 20 d'agost, quan tota l'activitat de l'UCE es desplaçarà a Prats de Molló per a visitar la Casa Macià, l'edifici que va acollir a Francesc Macià i els voluntaris catalans que preparaven els Fets de Prats de Molló.

La inauguració ha tingut lloc aquest dissabte al migdia i ha comptat amb la presència del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el batle de Prada, Yves Delcor; el president de l'UCE, Jordi Casassas, i el president de la Fundació UCE, Joandomènec Ros, mentre que la lliçó inaugural ha estat a càrrec de l'escriptor Toni Sala.

Aquest dissabte horabaixa estava prevista la taula rodona 'Camins de futur per als moviments d'alliberament nacional' amb Daniel Seixo, periodista gallec; Gael Roblin, Coordination Démocratique de Bretagne; Montserrat Casacuberta, Coordination Démocratique de Bretagne; i Anna Arqué de l'International Commission of European Citizens.

«L'UCE és un punt de confluència entre estudiants i professors de tots els Països Catalans, que es reuneixen a Prada per a compartir moments lúdics i d'estudi en un lloc únic, tant per la bellesa del paisatge com per l'entorn històric», han afirmat des de l'organització. Podeu consultar tot el programa a través del següent enllaç.