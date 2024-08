Puigdemont: «Així com anar a l'exili va ser una decisió política, tornar de l'exili també ho és»

Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya a l'exili, ha reiterat aquest dissabte que tornarà per al ple d'investidura del Parlament, encara que l'acord PSC-ERC per a investir president al líder 'socialista', Salvador Illa, «fa que la detenció sigui una possibilitat real en molt pocs dies».



Però, una vegada presa la decisió d'ERC, Puigdemont afirma que tornarà malgrat que li hagin recomanat no assistir finalment al Parlament per a una investidura que no serà la seva, segons ha dit en una carta oberta publicada a la xarxa social X signada aquest dissabte des de Waterloo.



Puigdemont ha defensat que «així com anar a l'exili va ser una decisió política, tornar de l'exili també ho és» gairebé 7 anys després. «Feia falta poder mantenir la posició política i defensar-se de la repressió espanyola en millors condicions del que no es pot fer des d'una presó», sobretot una presó espanyola, i ha qualificat d'«extraordinari» el resultat del treball fet des de l'estranger, sumat al treball de l'independentisme des de Catalunya.



Així i tot, Puigdemont ha constatat un «desgast molt gran, sobretot perquè la repressió de l'Estat s'ha anat incrementant», si bé, al seu judici, ha servit per a aconseguir una llei d'amnistia, entre altres assoliments.

Puigdemont veu jutges espanyols disposats a incomplir la llei d'amnistia, la qual cosa ha definit com a cop d'estat híbrid: «Sé que el meu retorn pot comportar la detenció i l'ingrés a la presó, qui sap per quant temps». Així, ha assegurat que, si és així, mai serà «objecte de negociació» ni contribuirà a renúncies de l'independentisme.



Per a ell, si el detenen es demostrarà que hi ha jutges que desobeeixen la llei i que el Govern espanyol l'observarà amb «la indolència del resignat», ja que veu a l'Executiu central més interessat en la imputació de la dona del president, Begoña Gómez, que en l'incompliment de la llei d'amnistia. I ha avisat: «Qui es cregui que això no tindrà conseqüències s'equivoca». «Aquesta actitud antidemocràtica i antiliberal dels aparells de l'Estat no és intranscendent» en el procés cap a una Catalunya independent, ha afegit.

Puigdemont ha considerat que la seva detenció caldria entendre-la «en clau de confrontació contra un règim demofòbic, i no de lament o de victimisme», perquè veu molta feina al davant, i per això ha demanat la unitat dels independentistes. «Com em va comentar un assistent a l'acte en Banys d'Arles, no es tracta d'abocar llàgrimes sinó de treure les urpes», ha assegurat.



Alternatives al PSC



Puigdemont ha augurat «l'impacte negatiu que tindrà per a Catalunya un Govern de caràcter espanyolista» ara que ERC decideix investir Salvador Illa. «Abans de donar els vots per a un Govern del PSC a Catalunya feia falta explorar altres alternatives, inclosa la repetició electoral», ha considerat.



I Puigdemont ha deixat clar que publica aquesta carta oberta després del 'sí' en la consulta d'ERC per a investir Illa, no abans, perquè no l'acusessin de xantatge emocional ni d'interferir en el procés intern del partit.



També s'ha referit a ERC en parlar de «campanyes de desprestigi i atacs personals» que va sofrir, com una campanya quan, en les eleccions de 2017, va anunciar que tornaria si l'investien, però el ple en què l'havien de votar es va acabar suspenent. «Vist el que hem conegut amb l'escàndol de les campanyes de guerra bruta organitzades per ERC, tinc pocs dubtes de com es va alimentar aquella campanya», ha criticat.



«Un patró que ara ens trobaríem amb més intensitat», segons Puigdemont, que creu que, si no torna ara, es passaria de la comprensió inicial que treballés per la independència des de l'estranger, evitant la presó, a una gran campanya de denigració personal.



Davant aquestes campanyes, Puigdemont ha demanat «expulsar les males arts i la toxicitat com a tàctiques de beneficis partidistes» i centrar-se a recuperar a la ciutadania decebuda amb la política. Ho ha dit en al·lusió a gent que s'absté, a la qual està en altres partits o a la qual creu que «fórmules simples i automàtiques resoldran qüestions enormement complexes i canviants».