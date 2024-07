Un reial decret imposa el castellà en les instruccions de televisions, tauletes, mòbils i ordinadors

Durant el segon trimestre del 2024, el Butlletí Oficial de l'Estat espanyol va publicar fins a 58 noves normes legals que reforcen el castellà i discriminen la llengua catalana. Així ho assenyala la Plataforma per la Llengua, que, com fa cada tres mesos, ara presenta un recull de les normes discriminatòries aprovades per l'executiu espanyol i les analitza. Una de les més destacades, el reial decret que a començament de maig va aparèixer al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que imposava la llengua castellana en la redacció de les instruccions i la informació de seguretat dels equips radioelèctrics comercialitzats a l'Estat espanyol. Concretament, establia que havien d'estar «en una llengua fàcilment comprensible per als consumidors i altres usuaris finals i, almenys, en castellà». Els equips radioelèctrics inclouen artefactes tan variats com els receptors de televisió i de so, les tauletes, les càmeres digitals, els auriculars, les videoconsoles, els lectors de llibres, els ordinadors, els ratolins d'ordinador i els telèfons mòbils.

Aquest reial decret és només una de les 16 normes aprovades durant aquell període que intervenen de manera directa en el món de l'empresa o de l'intercanvi comercial a favor del castellà. Cal tenir en compte que l'obligació de fer servir «almenys» el castellà en les informacions i l'etiquetatge contribueix a la degradació i la residualització del català si no existeixen obligacions anàlogues a favor seu.

«Aquesta mena de normatives contribueixen a l'hegemonia ambiental de la llengua castellana i dificulten que la població es familiaritzi amb la terminologia en català, que es veu substituïda per la castellana. Contràriament al relat habitual del nacionalisme espanyol, el castellà no és una llengua la vitalitat i extensió de la qual s'expliqui principalment per la seva utilitat i superioritat intrínseques, ni per la lliure voluntat de la gent: la seva força és indestriable de l'acció i la intervenció estatals, tant en el passat com en el present més immediat», remarca la Plataforma.

Les federacions esportives i les ajudes a la promoció de la protecció de dades i els drets digitals, dos de tants àmbits d'imposició lingüística

Els àmbits en què les institucions privilegien la llengua castellana són molt variats. A l'Estat espanyol el castellà és l'únic idioma oficial del conjunt estatal i l'única llengua de coneixement obligatori per tots els ciutadans. Això fa que les institucions generals espanyoles aprovin regularment normes que protegeixen, afavoreixen o imposen el castellà. A les institucions europees el castellà és oficial, mentre que el català no ho és; les nombroses normes aprovades per la Comissió i el Parlament europeus que protegeixen les llengües oficials de la Unió o dels estats membres són, per tant, normes que releguen el català. Les normes europees solen regular el mercat comú o les mateixes institucions comunitàries. Les normes estatals espanyoles regulen tota mena d'àmbits de la vida social i econòmica.

El segon trimestre de 2024 les institucions generals espanyoles van aprovar nombroses normes en dos àmbits molt concrets: les federacions esportives (9 normes) i les ajudes públiques destinades a promoure les bones pràctiques i el coneixement sobre la protecció de dades i els drets digitals (7 normes). En el primer cas, es tracta de resolucions de la presidència del Consell Superior d'Esports per les quals es publiquen els estatuts de 9 federacions estatals: la de bàdminton, la de tir al vol, la de natació, la d'atletisme, la d'esquaix, la de pesca i càsting, la d'orientació, la de patinatge i la de judo i esports associats. Són estatuts que, pel que fa a la llengua, segueixen, generalment, un mateix patró. En primer lloc, contenen una clàusula igualitària, una millora respecte del passat: els estatuts i els reglaments federatius han d'estar disponibles al web oficial corresponent en castellà i en les altres llengües oficials. Amb tot, preveuen també que «en cas de divergència» ha de prevaldre la versió castellana. Aquestes resolucions també preveuen que sigui «suficient» la publicació en castellà de les normes o bases reguladores. Finalment, imposen que determinades llicències de les federacions autonòmiques recullin un seguit d'informació «almenys, en la llengua espanyola oficial de l'Estat».

Pel que fa al segon cas, es tracta de 7 resolucions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per les quals s'aproven les bases reguladores i es convoquen els següents premis: el Premi a les Bones Pràctiques Educatives en Privacitat i Protecció de Dades Personals per a un Ús Responsable i Segur d'Internet pels Menors, el Premi a les Iniciatives i Bones Pràctiques per a la Protecció de les Dones davant de la Violència Digital, el Premi a la difusió del dret fonamental a la protecció de dades personals en xarxes socials, el Premi a la Proactivitat i Bones Pràctiques en el Compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, el Premi Comunicació de Protecció de Dades Personals, el Premi Emprenedoria en Protecció de Dades Personals "Ángela Ruiz Robles" i el Premi d'Investigació en Protecció de Dades Personals "Emilio Aced".

Aquestes resolucions imposen als candidats als premis que presentin els seus treballs en castellà o traduïts al castellà, i que lliurin un resum executiu o una memòria en el mateix idioma. A la pràctica, aquesta mena de normes incentiven a fer els treballs directament en castellà, perquè les traduccions suposen un sobrecost en temps o en diners. L'àmbit de les ajudes i els premis públics és des de fa anys un dels que més normes lingüísticament discriminatòries acumula en el pla estatal. El segon trimestre de 2024 van ser 10, el 25,6 % de les estatals i el 17,2 % del total.

Normes antiigualitàries en els currículums d'ensenyament, en la formació d'oficials de l'exèrcit espanyol o en la comunicació dels pilots de drons

Al marge de les resolucions del Consell Superior d'Esports i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per al segon trimestre de 2024 la Plataforma per la Llengua destaca les següents normes antiigualitàries: