El Tribunal Suprem confirma la condemna contra un Mosso d’Esquadra per lesions a un periodista

El Tribunal Suprem espanyol ha corroborat la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra un agent dels Mossos d’Esquadra: va agredir el periodista Jesús Rodríguez amb el bastó policial, causant-li una lesió a la cama i una fractura al dit de la mà, mentre cobria per La Directa el desallotjament del Banc Expropiat (un centre social okupat del barri de Gràcia), l’any 2016.

Tal com va confirmar en el seu moment la sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, l’agressió va ser gratuïta i amb un ús de la força que no estava justificat. L’any 2021 l’antiavalots va ser condemnat a dos anys de presó i dos d’inhabilitació, la suspensió per a l’exercici de l’activitat policial i a una indemnització de més de 7.000 €, evidència que és un fet excepcional davant l’opacitat i la dificultat a l’hora de poder identificar i denunciar casos com aquest.

Denúncia falsa i fals testimoni contra periodistes

En el judici per les lesions del periodista Jesús Rodríguez, celebrat l’any 2021, el mateix agent (TIP 2208) que havia denunciat Isidre García uns anys abans acusant-lo d’haver-lo lesionat, va tornar a afirmar que un fotoperiodista (referint-se a Isidre García) li havia llençat una tanca i li havia trencat el tendó d’Aquiles per tal de defensar l’actuació de l’agent de Policia acusat de lesionar en Jesús Rodríguez. Va fer aquestes declaracions sabent que hi havia una sentència absolutòria ferma per a l’Isidre Garcia, que considerava provat que ni ell ni ningú va llançar-li cap tanca.

En el mateix judici també va declarar el sergent de Mossos d’Esquadra (TIP 7828), que va afirmar els mateixos fets falsos. Ambdós agents declaraven sota jurament o promesa de dir la veritat.

El judici va evidenciar que agents de la Policia de la Generalitat/Mossos d’Esquadra estaven faltant a la veritat de forma deliberada en dos casos judicials relacionats. En el primer, la versió policial podria haver suposat una condemna injusta per un fotoperiodista; en el segon, l’absolució d’un agent que va actuar amb violència gratuïta contra un periodista. Per aquest motiu, ambdós professionals de la informació van decidir interposar, el setembre passat, 8 anys després dels fets, una querella contra els dos agents per delictes d’acusació i denúncia falsa i de fals testimoni.

Aquesta querella va ser admesa a tràmit pel jutjat d’instrucció número 9 de Barcelona el 22 de novembre de 2023. Actualment, es troba en fase d’instrucció i aquest dijous, 18 de juliol, tendrà lloc la darrera declaració dels querellants, amb la intervenció del periodista Jesús Rodríguez.

Així, es donarà per finalitzada la primera fase d’instrucció, ja que tant el fotoperiodista (com a querellant) com els dos agents dels Mossos d’Esquadra (com a investigats) van declarar el passat 19 de febrer.

Des d’Irídia, centre de defensa dels drets humans que actua com a acusació particular en la nova querella, destaquen que les imatges enregistrades per periodistes en el desallotjament del Banc Expropiat van ser clau per demostrar la innocència de l’Isidre Garcia i per tirar endavant l’acusació contra l’agent que va lesionar al Jesús Rodríguez, acreditant la importància de la tasca periodística en contextos de protesta.

Cèlia Carbonell, referent de la línia de defensa de l’espai de la societat civil a l’entitat, remarca la importància de la recent sentència del Tribunal Suprem, perquè «prova la situació de desprotecció i

inseguretat que viuen els professionals de la informació quan donen cobertura a mobilitzacions a la via pública, així com la presumpció de veracitat dels agents de policia».

La campanya #ProuMentidesPolicials

Per altra banda, Enric Borràs, president del Grup de Periodistes Ramon Barnils —que, amb Irídia i el suport europeu de Free Press Unlimited, va impulsar la interposició de la querella amb la campanya #ProuMentidesPolicials—, recorda que a més dels delictes, «l’actuació dels agents en tots dos casos ha implicat una vulneració del dret a la informació». «En comptes de perseguir-lo i obstaculitzar-lo s’hauria de garantir i protegir, encara més, en context de protesta», afirma.

La campanya denuncia que aquests fets no són aïllats, sinó que les traves policials a l’exercici del periodisme són habituals tal com han constatat els darrers anys les dades del Mapa de la Censura. Per aquest motiu es va iniciar: per a denunciar públicament i visibilitzar que aquests dos casos no són únics sinó que exemplifiquen alguns dels obstacles amb què topen els professionals de la informació en l’exercici de la seva feina.