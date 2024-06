Òmnium renova la seva junta directiva i nomena Oleguer Serra com a vicepresident primer

Òmnium Cultural ha renovat aquest divendres la seva junta directiva en la seva Assemblea General Ordinària celebrada a Valls (Tarragona), i en la qual ha nomenat Oleguer Serra vicepresident primer de l'entitat després d'aprovar-se l'única candidatura presentada per a la renovació de la junta directiva.



Les noves vicepresidenta tercera, Marta Garsaball; secretària, Natalia Touzón, i tresorera, Teresa Navarro, s'han integrat també a la direcció liderada pel president de l'entitat, Xavier Antich, i conformada per Marina Gai, Quim Forn, David Fernàndez, Toni Borrell, Rosa Olivé, Àngel Castiñeira, Gerard Pijoan, Jordi Corrons i Mònica Terribas.



Xavier Antich ha assegurat durant l'assemblea que la renovació de la junta directiva respon a l'estratègia de «deixar clar que la llengua i la cohesió social són dos eixos inseparables i prioritaris per a Òmnium».



«Des d'Òmnium, conscients del compromís que tenim com a societat civil amb el país que volem construir, ens comprometem a ser exemple i a treballar per a fer possible l'acumulació de forces necessària per a aconseguir l'autodeterminació i la llibertat del nostre poble», ha sostingut el president.



Així mateix, Antich ha fet valdre l'Amnistia, de la que ha dit que hauria de ser la norma i no l'excepció, i ha afirmat: «Evidència el que som capaços d'aconseguir quan treballam junts i cadascun assumint la responsabilitat que li correspon».



Durant l'assemblea, Òmnium també ha aprovat un nou Codi ètic «per a respondre a les dimensions i responsabilitat de l'entitat», així com al context social i polític.