El Parlament de Catalunya s’omple de fotografies d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar

Els diputats de la CUP, Esquerra Republicana, els Comuns i Junts han comparegut al ple del Parlament de Catalunya amb fotografies d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar, com varen fer les diputades del PSIB Mercedes Garrido i Pilar Costa al Parlament de les Illes Balears com a protesta per la proposta de derogació de la Llei de Memòria Democràtica.

Cal recordar que a la Cambra balear, aquesta reivindicació democràtica va violentar el president del Parlament, Gabriel Le Senne, del partit d'extrema dreta VOX, qui va esqueixar les fotografies i va ocasionar una onada de condemna al feixisme.