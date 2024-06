La Flama del Canigó arriba a Mallorca amb la XXVI Festa de la Flama de la llengua

Una flama ben encesa. La Flama del Canigó arribarà aquest diumenge, dia de la revetlla de Sant Joan, arreu dels Països Catalans per refermar el compromís amb la llengua i la cultura. Així, la XXVI Festa de la Flama de la llengua compta amb nombrosos actes arreu del territori i a Mallorca nombrosos municipis se sumaran a la festa.



Un total de 28 municipis de Mallorca s'han sumat a la festa de la flama. Els principals nuclis mallorquins que han organitzat actes entre aquest diumenge i aquest dilluns són: Palma, Inca, Manacor, Santanyí, Alaró, Marratxí, Porreres, Campanet, Sa Pobla, Alcúdia, Lloret, Llubí, Pollença, Algaida, Vilafranca, Costitx i Lloseta.



Els actes començaran a les 12.00 hores de diumnege al Parlament de Catalunya amb la recollida de la Flama del Canigó. A les 17.20 hores, a l'Avinguda Constitució d'Alaró, tendrà lloc la benvinguda de la Flama amb els Dimonis d'Alaró, els Capgrossos de l'Escola i els Xeremiers.



A les 17.30 hores a la Plaça Sebastià Jaume d'Alaró tendrà lloc l'acte de recepció i lliurament de la flama. Des d'allí la flama es traslladarà a la resta de municipis. S'hi llegirà un manifest conjunt i es viurà una actuació de Txarango. També s'interpretarà La Balanguera a càrrec de Cati Eva Canyelles.



Després la festa de la Flama es traslladarà al Castell d'Alaró, un dels epicentres de la celebració a Mallorca, on a les 20.10 hores s'hi celebrarà una tramponada. A les 21.00 hores s'hi encendrà el Peveter i Gabriel Ensenyat llegirà el pregó de la festa. A les 22.00 hores hi haurà una ballada popular a càrrec de Tocarrema.



Una celebració de Sant Joan única que cerca refermar els llaços d'unió dels territoris de parla catalana. Aquí us deixam alguns dels cartells de la convocatòria de la festa de la flama: