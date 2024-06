Els joves antifeixistes de Pego acorden penes mínimes per a evitar la presó

A les portes de l’Audiència Provincial d’Alacant s’ha confirmat l’acord entre les parts per a evitar el

judici i evitar els riscos d’entrada en presó. Davant de peticions que oscil·laven entre els 5 anys i 10

mesos de presó i els 7 anys i 11 mesos, els 14 de Pego, davant de l’aparell de l’Estat, amb la

Fiscalia i la Guàrdia Civil, conscients de les escasses garanties processals a les quals s’exposaven en

cas de fer el judici, s’han avingut a acceptar fets i culpes que rebaixen substancialment les penes

fins a un màxim d’un any de presó que no hauran de complir.

La clau: el suport popular

«Unes rebaixes considerables en les peticions de presó que només es poden entendre per la pressió

popular i la tasca solidària realitzada durant aquests tres anys i mig. Gràcies a aquesta suport,

evidenciat en actes multitudinaris com el concert del passat 23 de setembre, les acusacions han

rebaixat molt les peticions de presó i han ofert la possibilitat d’evitar el judici», han assenyalat.

S’acorden condemnes de només 9 mesos de presó i 3 mesos de localització permanent, que no s’hauran de complir, multes d’entre 90€ i 360€ i indemnitzacions que en el seu conjunt, tot i afectar a sis agents de la Guàrdia Civil, pugen a 6.300 €. La pena màxima per tant cau significativament davant del que eren peticions de desordres públics, atemptat, amenaces i lesions lleus. Amb aquests canvis, els 14 de Pego s’han vist avocats a l’acord malgrat avortar així tota opció de reivindicar la seua innocència en seu judicial.

Culpables de ser antifeixistes i disposats a reincidir

L’operatiu conduit per la Guàrdia Civil, per a protegir nazis primer, i per a atemorir tot un poble

després, se salda, malgrat tot, amb resultats positius. Si bé es tanca la carpeta judicial amb

condemnes per als 14 de Pego, tot i que per la mínima, els veïns d’aquest poble de la Marina

treuen pit de la campanya realitzada aquests quatre anys. Concentracions, murals, vídeos,

marxandatge i actes multitudinaris de tota mena. «La sentència dictarà uns fets però en la memòria

queden la magnífica resposta popular a la invasió dels nazis i la potent campanya antifeixista i

solidària que ha situat Pego en el mapa de la dignitat dels Països Catalans. Per tots aquests mesos

de lluita, que han servit per teixir múscul i aliances per als temps que venen, el balanç és positiu

malgrat la contradicció d’acceptar a contracor les condemnes mínimes que avalen un relat

interessat de criminalització de l’antifeixisme», han remarcat.

Des del grup de suport es destaca un detall cabdal que ha quedat fora d’aquest relat judicial que

ara es tanca: «els nazis que van pujar a Pego, que van embrutar, atemorir el poble, i són els qui van

provocar la resposta antifeixista, no s’han vist molestats en cap moment per l’eficàcia repressiva

que sí que ha actuat contra el jovent compromès de Pego. La fiscalia, un cop més, ha perseguit a

qui va complir el deure cívic i moral de plantar cara de manera efectiva a qui, precisament, promou

l’odi. Una incongruència que hauria de fer-los caure la cara de vergonya. Els 14 de Pego, ben al

contrari, poden dormir amb la consciència tranquil·la d’haver actuat com calia, aquell desagradable

18 d’octubre de 2020».

«Tot el recorregut fet, tota la estructura creada, les experiències, les coneixences, les aliances, tot el

que s’ha construït fins avui no hauria estat possible sense la gent solidària amb la causa dels 14 de

Pego. Milers de persones que malgrat la sentència de hui saben què va passar realment aquell dia i

millor encara, saben que és amb el seu suport que hem sigut capaços de construir tot el que hem

bastit des d’aquell atac feixista. Res no acaba. Tot continua i hui som més forts que mai!», han volgut expressar.