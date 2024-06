[VÍDEO] Catalunya habilitarà un formulari web per a demanar l’amnistia per multes imposades amb la Llei Mordassa

El Govern de Catalunya ha aprovat les actuacions que ha de dur a terme la Generalitat en els diferents procediments administratius i judicials perquè sigui aplicable la Llei orgànica d’amnistia de manera preferent i urgent. En termes generals, el Departament d'Interior publicarà una resolució amnistiant els fets sancionats a través de la Llei de seguretat ciutadana, coneguda com a Llei Mordassa, per qüestions vinculades amb el procés independentista de Catalunya, en compliment de la Llei d'Amnistia.

Amnistiem d’ofici totes les persones que van rebre multes vinculades al procés en aplicació de la Llei Mordassa.



✅ A partir de dijous, tothom podrà sol·licitar la devolució de les sancions pagades.



D’altra banda, a partir d’aquest dijous, 13 de juny, el Govern català habilitarà un formulari que serà accessible a través del web del Departament d’Interior per a totes aquelles persones que vulguin sol·licitar una resolució individualitzada d'amnistia i/o la devolució econòmica de la sanció en cas que s’efectués el pagament. En cada cas, hi haurà un tràmit de revisió per comprovar si aquell cas concret s’emmarca en l’articulat de la Llei d’Amnistia i, en cas que sigui així, s’amnistiaran els fets i es retornarà la sanció amb interessos en cas que correspongui. Els principals articles que poden emmarcar-se en aquest procés poden correspondre a sancions per desobediència, faltes a l’autoritat, manifestacions no comunicades o resistència a l’autoritat.

Pel que fa als empleats públics, càrrecs i ex-alts càrrecs encausats o condemnats per actes o omissions realitzats en exercici de les seves funcions relacionats amb la Llei de protecció de la seguretat ciutadana, tindran a la seva disposició els membres dels gabinets jurídics de la Generalitat per oferir-los assistència i defensa en cas necessari.