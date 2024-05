El SEPC posa en marxa una campanya contra la Selectivitat

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) dona el tret de sortida a la campanya contra la Selectivitat. El Sindicat critica el biaix de classe i gènere de les proves i com aquestes fomenten l'individualisme i la competitivitat.

Els pròxims 4, 5 i 6 de juny a Catalunya i al País Valencià; i l’11, 12 i 13 de juny a les Illes Balears es durà a terme la Selectivitat, les proves obligatòries per les estudiants que volen accedir al sistema universitari. Davant d'això, un any més, el SEPC posa en marxa arreu del territori la campanya contra les PAU, que té per objectiu assenyalar-ne «el caràcter mercantilitzador, l'afectació que aquestes proves tenen sobre l'estudiantat, especialment de classe treballadora, i la vulneració que suposa que molts alumnes no puguin fer els exàmens en català».

«La Selectivitat és un reflex de la mercantilització a la qual està sotmesa l'educació, i per això promou valors com la meritocràcia, l'individualisme i la competitivitat. Tot i que les PAU es presentin com una forma d'anivellar tots els estudiants, realment amaguen la diversitat de condicions que vivim com a estudiants: no són un criteri igualador, sinó que l'important biaix de classe i gènere trenca amb aquest suposat anivellament, fent que l'educació superior sigui cada cop més elitista», expliquen.

A més, assenyalen que el sistema d'assignació de places per nota a partir d'un examen «provoca inevitablement la competitivitat i individualisme entre estudiants, i fins i tot entre centres. Això també és una forma que els estudiants assimilem la competència com una cosa habitual, quan és pròpia del sistema capitalista i del seu mercat laboral. Tots aquests factors generen una gran pressió, externament i internament imposada sobre les estudiants, per ser prou bones, per millorar les seves condicions de vida o senzillament per estudiar el que vulguem. Aquesta pressió se suma al conjunt d'elements que estan provocant un empitjorament de la salut mental entre les joves, que també té un biaix de classe tant per les condicions que viuen com pels problemes d'accés a la sanitat pública.

Finalment, animem també a fer les proves en català, com a acte de reivindicació pel ple ús de la llengua dels Països Catalans ―també en àmbits del coneixement― i com a exigència de la necessitat d'un bon nivell educatiu en aquesta».

Així i tot, el SEPC remarca que és important tenir en compte que «el problema no són únicament les PAU en si, sinó la representació dels criteris i mètodes d'un sistema educatiu al servei del capitalisme. És per això que és essencial organitzar-nos com a estudiants, com a Moviment Estudiantil, per trencar amb aquests valors imposats i convertir l'educació en una eina de transformació de la societat, crítica i accessible per tothom».