[MANIFEST] Jornades Nacionalistes, Vic 25 i 26 de maig de 2024

Els dies 25 i 26 de maig de 2024, al Seminari de Vic (Ronda Francesc Camprodon, 2, Vic) es farà la 'Trobada nacionalista dels Països Catalans', amb l'objectiu de fomentar la retrobada, el debat, la reflexió i la recuperació de la iniciativa als nacionalistes que lluiten per la llibertat. A continuació vos oferim el manifest de convid.

Manifest

«Vivim temps difícils. Els Països Catalans passen per un dels períodes més complicats i adversos de la seva història moderna.

Per un costat, l’ultranacionalisme espanyolista –transversal i hegemònic, i que inclou des de l’extrema dreta més reaccionària fins a bona part de l’esquerra– està duent a terme una campanya per espanyolitzar els territoris no castellans de l’estat que és d’una agressivitat alhora brutal i quirúrgica i que abasta tots els fronts, des dels mitjans de comunicació fins a l’escola, passant pels parlaments i els tribunals. És una campanya, a més, que es duu a terme, en el súmmum del cinisme, manipulant i violentant les eines

de la democràcia i la retòrica de la pluralitat i de la llibertat, i en aliança amb les dinàmiques més depredadores i uniformitzadores de la globalització.

Per l’altre costat, el nacionalisme català –és a dir sentiment, l’imaginari i el projecte polític dels ciutadans dels Països Catalans que creim que tenim dret a mantenir la llengua i la cultura pròpies que ens han fet ser qui som durant segles i que aspirem a participar del món sense sotmetre’ns als designis dels estats espanyol i francès– viu moments d’incertesa, de desànim i de confusió. A la decepció pel fracàs del procés independentista, s’hi afegeixen la preocupació pel progressiu i accelerat arraconament de la llengua catalana arreu dels Països Catalans, la constatació que el poder de les institucions i l’eficàcia de les eines de què actualment disposem és més que limitat i la consternació que provoca comprovar, dia sí i dia també, que la democràcia, anhelada durant tant de temps, també pot ser usada amb finalitats antidemocràtiques pel nacionalisme autoritari dels estats.

Vivim, sí, temps difícils, incerts i adversos. Però, de la mateixa manera que la dificultat, la incertesa i l’adversitat poden empènyer a la indiferència, a la desgana, a la deserció de les conviccions i a la rendició en la lluita personal i nacional, també poden ser un estímul per repensar-nos com a país, per rearmar-nos ideològicament i discursivament com a moviment polític, per refermar-nos en les nostres conviccions com a patriotes i per concebre i projectar noves formes d’esperança com a ciutadans del nostre país i, per tant, també com a ciutadans del món.

Hi ha qui vol fer creure, interessadament, que el nacionalisme català –en totes les formes i expressions que pren a Catalunya, a les Balears, al País Valencià i a Catalunya Nord– és incompatible amb altres formes de lluita i de compromís. Nosaltres estam convençuts, no tan sols que això és fals, sinó que la veritat és just la contrària.

Moltes emergències i molts reptes travessen i sacsegen, actualment, els Països Catalans. Hi ha l’emergència lingüística i cultural i el repte de mantenir vives, modernes i creatives la llengua i la cultura catalanes. Hi ha l’emergència social –cada cop hi ha més gent que no té garantida la cobertura de les necessitats més bàsiques– i el repte de cohesionar una societat cada cop més heterogènia i d’oferir una vida digna a aquells que en formen part. Hi ha l’emergència climàtica i el repte de crear un model socioeconòmic per als nostres territoris que, per tal de funcionar, no hagi de destruir els recursos i les riqueses naturals del país.

Doncs bé: nosaltres creim que la millor manera d’encarar aquests reptes, de resoldre més justament aquestes emergències, és amb els compromisos del nacionalisme. I ho creim perquè estam convençuts que l’única manera d’impulsar polítiques creïbles, eficaces i beneficioses per al conjunt dels ciutadans, tant des del punt de vista lingüísticocultural com mediambiental i socioeconòmic, és postulant unes idees i unes conviccions nacionalistes. És a dir autocentrades –no som ni volem ser la perifèria de res ni de ningú– i autoafirmatives –no volem deixar de ser qui som i, sent qui som, no volem ser subalterns de res ni de ningú.

El que volem, purament i simple, és viure amb plenitud, amb dignitat i en llibertat al nostre país. Com a tants altres abans que a nosaltres, ens han tocat temps difícils, incerts i adversos, però, igual que tants altres abans de nosaltres, lluitarem i treballarem tant com calgui per continuar vivint en el present i en el futur la nostra catalanitat plural i oberta».

Les persones interessades en participar a la Trobada nacionalista, s'hi poden apuntar a través d'aquest enllaç.