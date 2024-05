Acció Cultural del País Valencià aconsegueix 10.000 signatures en 24 hores contra la reforma de la Llei d’Educació

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures contra la reforma de la Llei d’Educació del govern del PP i VOX.

«La societat valenciana no està disposada a acceptar polítiques antivalencianes», han remarcat. Un exemple és la resposta que ha tengut la campanya 'No a la llei Rovira' impulsada per ACPV que en un dia ha arribat a les 10.000 signatures. «Farem front amb totes les nostres forces als seus atacs i farem respectar els nostres drets. A més de la campanya de signatures, en les properes setmanes compareixeran a les Corts persones expertes en multilingüisme i educació, a proposta de les entitats i sindicats que treballem pel valencià», ha explicat Anna Oliver, presidenta d’ACPV.

Si finalment la llei s’aprova, Acció Cultural del País Valencià acudirà als tribunals i sol·licitarà als diputats del Congrés espanyol que presenten recurs d’inconstitucionalitat. «Es pensen que els valencians i valencianes callarem a les seues polítiques antivalencianes, però el nostre poble té una gran dignitat i capacitat de resistència. Des de 1714 ens han prohibit i han intentat fer desaparéixer la nostra llengua i no ho han aconseguit», remarquen.

Podeu llegir el manifest i signar aquí.