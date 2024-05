Presenten una pàgina web per a promoure un periodisme responsable davant l’extrema dreta

L’auge de l’extrema dreta és una realitat i des del periodisme tenim la responsabilitat de promoure una comunicació que posi en evidència l’extrema dreta, les estratègies que fa servir i que alhora aporti context per entendre el fenomen. Un tema que no és nou; a Mèdia.cat fa temps que els preocupa i fa temps que hi han posat el focus.

Per això, en un context de campanya electoral a Catalunya com el que s'està vivint, des del Grup de Periodistes Ramon Barnils han posat en marxa una pàgina web especial de periodisme contra l’extrema dreta, amb eines pràctiques pera cobrir-ne les informacions, així com reportatges que hi aprofundeixen

des de diferents punts de vista, entrevistes amb veus expertes o anàlisis. Tot plegat, amb el propòsit d’aportar recursos útils que donin context i també contribueixin a reflexionar sobre mitjans i extrema dreta.

Així, en aquesta pàgina podem trobar eines pràctiques, amb reportatges i infografies que donen claus sobre com cobrir l’extrema dreta des del periodisme de manera responsable i sense blanquejar-la. També hi ha un apartat de continguts en profunditat, on podem llegir un reportatge de Nicolas Tomás on fa una immersió a la ‘fatxosfera’, que radiografia qui hi ha al darrere, qui finança i com operen els braços mediàtics de l’extrema dreta, tant pel que fa l’ecosistema de mitjans com també a l’univers de ‘youtubers’ i ‘influencers’.