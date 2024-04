Desenes d’estudiants dels Països Catalans debaten sobre la tolerància en la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives

La Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana acull, del 24 al 26 d’abril, una nova edició de la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives d’Universitats. Estudiants de 14 universitats del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears hauran de defensar al llarg de la competició tant la posició «a favor» com «en contra» d’un tema polèmic i d’actualitat: «Cal ser tolerant amb els intolerants?». La jornada comença amb una fase eliminatòria entre tots els equips participants, mentre que la darrera jornada tindran lloc les semifinals i la gran final, disputada entre els equips que acumulen més puntuació. En l’acte de lliurament de premis, el jurat concedirà les distincions d’equip campió, subcampió i el guardó al millor orador/a de la lliga.

Durant tres dies, alumnes de grau, màster i doctorat, provinents de 14 universitats de la Xarxa Vives intervindran en aquesta competició d’oratòria que cerca potenciar l’ús de la paraula, el diàleg i l’intercanvi d’idees, així com crear un espai de formació on s’utilitza el català com a llengua vehicular. Enguany la competició compta amb la participació de catorze equips de les universitats següents:

· Universitat d’Alacant

· Universitat Autònoma de Barcelona

· Universitat de Barcelona

· Universitat de Girona

· Universitat de les Illes Balears

· Universitat Jaume I

· Universitat de Lleida

· Universitat Oberta de Catalunya

· Universitat Politècnica de València

· Universitat Pompeu Fabra

· Universitat Ramon Llull

· Universitat Rovira i Virgili

· Universitat de València

· Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya

«Cal ser tolerant amb els intolerants?». A aquesta pregunta hauran de respondre els equips participants, tant la posició a favor, com la posició en contra, que es decidirà per sorteig abans de cada debat. El jurat de la competició, integrat per professionals de la cultura, l’ensenyament i la comunicació, valoraran cada debat d’acord amb la qualitat de les intervencions i la solidesa de les argumentacions, així com el grau de domini de l’assumpte, la fluïdesa comunicativa dels participants i la posada en escena.

En aquesta edició, l’alumnat prové de les següents disciplines acadèmiques: Dret (36%), Administració i Direcció d’Empreses (15%), Enginyeries (13%), Economia (8%), Comunicació (8%), Ciències Polítiques (6%), Humanitats (6%) i Filologia Catalana (6%), entre d’altres titulacions.

La Lliga de Debat Universitària és una competició impulsada per la Xarxa Vives d’Universitats, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Des de l’any 2005, la competició fomenta entre l’alumnat universitari l’ús de la paraula i capacitats com el treball en equip, la documentació, l’anàlisi crítica i l’argumentació.