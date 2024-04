Andorra fa obligatori un examen de català per a renovar el permís de treball

Els demòcrates han acabat cedint a una de les pretensions de Concòrdia i el Partit Socialista pel que fa al nivell de català a Andorra. L'acord parlamentari permetrà aprovar d'aquí a tres mesos una llei segons la qual per a renovar el permís de treball s'haurà d'aprovar un examen de llengua catalana. En concret s’exigirà l’A1 per a les renovacions a partir dels dos anys d’entrada en vigor de la llei.

L’A1 suposarà un domini mínim relacionat amb el sector i d’atenció als clients, paraules bàsiques en català que no haurien de suposar cap entrebanc per a les persones que vulguin arrelar-se al país, segons han explicat. L’examen es farà a tots els assalariats, i en quedaran exclosos els transfronterers, els autònoms i els residents passius que no treballen.

Els assalariats hauran de seguir un curset de 30 hores i dos anys després, quan hagin de fer la renovació, hauran de fer l’examen. Hi haurà dues convocatòries de cursets a càrrec del departament a de Política Lingüística a l’any i, per tant, els treballadors tendran quatre oportunitats en dos anys per fer la inscripció.

A més, per a atendre la demanda de cursos de català, han explicat que faran feina per atreure professionals de la llengua i que Andorra «podrà convertir-se en una oportunitat per a lingüistes que busquen un lloc de treball, i per tant creiem que es podrà donar resposta a les inscripcions».