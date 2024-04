Puigdemont deixa Waterloo i es trasllada a viure a Catalunya Nord

El cap de llista de Junts+ Puigdemont per Catalunya a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha deixat la seva residència a Waterloo (Bèlgica), i s'ha traslladat des de Setmana Santa al Vallespir, territori de la Catalunya Nord.



Així ho han explicat fonts de Junts, que asseguren que és una decisió presa en el marc de la voluntat de Puigdemont de tornar a Catalunya. El president català a l'exili havia anunciat fa dues setmanes que anava a deixar «l'exili definitivament» per a assistir personalment al ple del Parlament si és candidat a la investidura després de les eleccions catalanes del 12M.



La voluntat de Puigdemont és afrontar la precampanya i la campanya electoral des de la seva nova residència, malgrat no concretar la localitat on s'ha instal·lat. Per això, ja ha fet la mudança a la seva nova casa mancant recollir algunes coses de la seva residència en Waterloo.



En aquest sentit, està previst que aquest dissabte Puigdemont doni a conèixer la seva candidatura a les eleccions en un acte multitudinari al municipi d'Elna.