Aina Bauzà Roig, primera dona de les Balears que travessa en solitari l'Atlàntic amb el Redo By Ànima Negra de 6,50 Metres d'eslora

Quan va sortir de Cadis el 3 de març a les 13.30, hora local, la seva intenció era arribar a Sant Salvador (Bahames) en 21 dies, però a les Canàries el 8 de març, on esperava trobar els alisis, es va veure obligada a canviar de plans i baixar a gairebé a l'alçada de Cap Verd per poder trobar els vents portants que la durien a Amèrica, cosa que va provocar haver de fer més milles de navegació.

Un cop rumb al Carib, planeja les ones amb la seva embarcació cap a Bahames. No tot ha estat una navegació plaent, comentava a les xarxes socials, amb una sèrie d'entrebancs que tota sola ho va haver de solucionar, com un trencament a la coberta, un fusible del sistema de connexió de comunicació... Sens dubte, s'ha enfrontat a molts de dies amb molta calor i més d'una borrasca que ha hagut d'intentar evitar. No sempre ho ha aconseguit. A tot això se suma el ritme de descans que no podia ser superior a 20 minuts (somni intermitent) amb una alimentació liofilitzada. El menjar fresc es va acabar aviat.

Després de 16 dies sense albirar cap vaixell, arribant ja al mar del Carib va veure un vaixell de càrrega. No ho podia creure. Entrant al mar del Carib també va haver de variar la seva ruta al sud per evitar algunes borrasques tropicals de forta intensitat. Superant amb mestria els canvis meteorològics, fa pocs dies va redreçar el rumb cap a Sant Salvador. Una petita illa de l'arxipèlag de les Bahames.

Ens explica que l'experiència ha estat increïble i amb moltes dificultats però alhora emocionant i molt important per ella. Els seus pares han seguit amb il·lusió i patint molt, però des de fa dos dies són a Sant Salvador esperant-la. Durant la travessia els seus millors acompanyants han estat els dofins. En arribar ja ens contarà molts més moments de la seva important aventura.

Aina Bauzà, de només 29 anys, exemple de superació, s'ha convertit en la primera dona de les Illes Balears que ha navegat en solitari, travessant l'Atlàntic amb Redo by ànima negra de 6,50 metres d'eslora. Al final ella tota sola haurà fet aproximadament unes 5000 milles nàutiques, però això ja és història, ara necessita descansar, pair i contar totes les anècdotes i històries que ha gaudit i, també, els seus patiments, però sempre sense perdre el seu somriure que l'ha duita a bon port, i al mateix temps ja pensa en engegar nous projectes. Enhorabona campiona!