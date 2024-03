L'ANC decideix no presentar una llista cívica a les eleccions catalanes

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, davant dels 700 assistents que omplien el Centre Cultural Can Costa de Taradell a la XII Assemblea General Ordinària de l'entitat, ha celebrat l'exercici de «democràcia interna» que ha representat la consulta sobre el projecte de la Llista Cívica per la Independència.

Feliu ha volgut deixar clar que a l'ANC «el que decideixen els socis és vinculant i, per tant, el projecte no es presentarà a les pròximes eleccions». No obstant, ha volgut subratllar que «ha estat una opció favorablement considerada per a molts socis i, en aquest sentit, és un clar avís als partits». També ha remarcat que el fet de coincidir amb l'avançament de les eleccions «de ben segur ha influït en el resultat final».

En una de les participacions més altes dels últims anys, amb 7.599 vots, el 49,45% dels socis (3.758) s'han posicionat en contra d'impulsar la Llista Cívica per la Independència, davant del 48,16% (3.660) que han demanat tirar-la endavant. El 2,38% (181) han votat en blanc. La presidenta ha assegurat que aquesta diferència mínima vol dir un «per ara, no».

Feliu també ha posat en valor el «coratge» de l'entitat «d'abordar qüestions divisives, però que estaven en debat a les bases des de fa temps». Segons la presidenta, aquesta consulta ha implicat «un debat dur, però inevitable».

D'altra banda, els socis han aprovat l'informe de gestió, l'informe econòmic i el pressupost i també, en finalitzar el mandat de dos anys, la convocatòria d'eleccions al Secretariat Nacional previstes del 14 al 18 de maig. «Ara més que mai cal una Assemblea forta», ha proclamat Feliu.

Els socis votaran uns nous representants, que hauran de pilotar la nova etapa en un context on els partits independentistes «han renunciat a l'objectiu de la independència de Catalunya». Abans, però, l'ANC té com a horitzó immediat les eleccions al Parlament i, tot i que no s'impulsarà finalment la llista cívica, l'objectiu de l'entitat es manté: convertir-les en plebiscitàries per fer efectiva la independència de Catalunya. Per això, la presidenta ha demanat «una reflexió i un canvi de rumb» als partits. «La nostra feina serà empènyer-los altre cop cap a la via de la unilateralitat», ha sentenciat Feliu.