[VÍDEO] Òmnium denuncia les pràctiques abusives de les autoritats espanyoles contra el moviment en favor al dret d'autodeterminació català

Òmnium Cultural ha portat la veu de centenars d’entitats catalanes i internacionals, i milers de persones individuals a les Nacions Unides. El president, Xavier Antich, ha denunciat les pràctiques abusives de les autoritats espanyoles contra el moviment en favor al dret d'autodeterminació català al Consell dels Drets Humans: «L'ús abusiu d’acusacions de terrorisme en la investigació contra Tsunami Democràtic té com a objectiu eliminar la dissidència política i el dret de protesta».

«Demanem instar Espanya a complir amb les seves obligacions internacionals retirant tots els càrrecs penals relacionats amb el moviment Tsunami, garantint el dret de protesta i aturant tota forma d'infiltració i vigilància dirigida a la societat civil a Catalunya», ha remarcat.

Aquesta acció és possible després de la presentació del manifest ‘Protestar no és terrorisme’ que ja han signat més de 17.000 persones i entitats de l’estat, així com el posicionament del European Civic Forum ‘Solidarity for activists in Catalonia accused of terrorism’ signat per diverses organitzacions de defensa dels drets humans mundials, com ara Amnistia Internacional.