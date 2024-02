Tres-cents docents dels Països Catalans signen un manifest en favor de la desobediència a les lleis que ataquen el català a l’escola

Docents d’arreu dels Països Catalans s'organitzen per la defensa del català. Ho fan a través de la firma del manifest 'Insubmissió per la llengua', en què criden a la comunitat educativa i a la societat a organitzar-se i promoure l’ús del català als centres educatius, fins al punt de mostrar-se disposats a desobeir les diverses lleis i sentències que pretenen reduir l’ús del català en l’àmbit escolar i ataquen els drets lingüístics. Aquesta iniciativa ja compta amb el suport de 300 docents del País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i el Principat i cerca ampliar-ne les adhesions.

La sectorial d’educació de la Coordinadora Obrera Sindical, amb el suport de l’Esquerra Independentista, ha impulsat aquesta acció de denúncia i protesta davant l’onada de lleis que posen en perill el català a les escoles, com ara la imposició de la sentència del 25% al Principat contra la immersió, els nous models de «lliure elecció de llengua d’escolarització» impulsats pels governs del PP i VOX al País Valencià i les Illes o el retrocés cercat de l’ús escolar a la Franja o la Catalunya Nord.

Més enllà de la denúncia, els signants, també es comprometen a contribuir a «promoure actituds positives en relació amb la llengua catalana tot reconeixent les del nostre alumnat», i a mantenir-se en català en les interaccions als centres educatius per possibilitar que l’alumnat tingui el millor domini possible de totes les llengües escolars; així com a amplificar del descontentament arreu del territori contra tota normativa, llei o sentència que actuï contra el coneixement i l’ús del català als centres educatius.