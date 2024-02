Neix el primer casal popular a una universitat pública dels Països Catalans

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de la Universitat Autònoma de Barcelona ha impulsat l'obertura del primer casal popular a una universitat pública dels Països Catalans, La Trinxera: «Es tracta d'un projecte encarat a la creació d'un espai que permeti a l'estudiantat organitzar-se i impulsar la idea d'una universitat polititzada i associativa, on poder materialitzar els conflictes socials que es donen fora d'aquesta».

«Fa temps que l'estat espanyol i els governs autonòmics tenen la voluntat de desmobilitzar l'estudiantat, fent retrocedir tot el teixit associatiu que hi ha a les universitats públiques. La presència d'empreses privades als òrgans administratius d'aquestes, la Covid-19, les conseqüències de l'aplicació del Pla Bolonya, la LCU o la LOSU són algunes de les raons per les quals intenten fer de les universitats espais apolítics i purament acadèmics. Aquestes es materialitzen en molts àmbits com poden ser la manca d'espais on reunir-se o espais on fer oci alternatiu, la dependència total i burocratització de les institucions, la militarització de les universitats amb la presència de cossos policials, o la mateixa mercantilització de la universitat que cada cop més depèn d'empreses privades i bancs, i menys del mateix estudiantat», explica el SEPC.

El Sindicat remarca que els estudiants en són conscients i no resten al marge de la problemàtica: «Tenim clar que els centres educatius han de ser i són espais on poder confrontar idees, allunyant-se de la idea de neutralitat que les institucions, la dreta i l'extrema dreta intenten inculcar-nos, espais on dur a terme acció política, on es creï vida col·lectiva i no ser simples individus que van a classe i tornen a casa o a la feina, i on fer palesos els conflictes que es donen dins del centre i fora».