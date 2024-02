Una quarantena de policies espanyols seran jutjats per les càrregues de l'1-O a Barcelona

L’Audiència de Barcelona ha confirmat que envia a judici quaranta-sis agents de la Policia espanyola per les càrregues del Primer d’Octubre. El tribunal valida així la decisió del jutjat d’instrucció 7, que considera que hi ha prou indicis de delictes de lesions i contra la integritat moral per a portar el cas a judici.

El tribunal remarca que hi ha moltes evidències que indiquen que es podrien haver comès abusos policials contra els votants independentistes. L'Audiència també avala que siguin jutjats alguns comandaments per donar les ordres de càrregues desproporcionades. A més, el tribunal constata que alguns policies que varen assegurar que no eren al lloc dels fets menteixen d'acord amb les imatges.

L’Audiència ha descartat les peticions de les defenses i de la fiscalia d’arxivar la causa contra els agents. No obstant això, també ha tombat la petició de les acusacions que demanaven d’encausar més agents.

Irídia i Òmnium Cultural, acusacions populars, consideren que aquesta és una resolució molt important, suposa «un gran pas endavant per a la lluita contra la impunitat d’una actuació policial no només desproporcionada sinó delictiva, que va provocar la condemna dels principals organismes internacionals de drets humans». «Després de molts anys de treball, 46 agents de la Policia Nacional són enviats a judici, gràcies principalment al rol de la societat civil com a eina de protecció de drets humans, especialment tenint en compte el rol del Ministeri Fiscal en aquest procediment, que ha estat majoritàriament defensiu de l’actuació policial», han assenyalat.