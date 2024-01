Neix Digitalitzem-nos, el portal que aglutina més de 3.500 empreses que ofereixen serveis de digitalització en català

La Fundació .cat i la Cambra de Comerç de Barcelona han presentat el portal Digitalitzem-nos, un cercador que té com a objectiu posar en contacte empreses amb proveïdors digitals que ofereixen els seus serveis en català.

El cercador, que neix amb més de 3.500 empreses, proporciona les eines necessàries per a organitzar l’oferta de serveis de digitalització en català. La missió del portal és doble. D’una banda, simplifica les tasques de cerca, descoberta i contacte d’empreses que presten serveis digitals en català per a qui els necessita i d’una altra, ofereix un espai perquè les empreses que es dediquen a la digitalització puguin donar visibilitat als seus serveis i disposar d’un punt de trobada.

Durant la presentació del portal, Genís Roca, president de la Fundació .cat, ha destacat que «aquest no és un simple portal per trobar empreses que ajudin a digitalitzar-se en català, és un espai d’inspiració per a tots aquells que volen fer millor les coses. Davant les necessitats que tenen actualment les empreses, Digitalitzem-nos els hi ha de proporcionar les solucions als reptes que tenen per davant».

Per la seva banda, Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha precisat que Catalunya es troba per sobre de la mitjana europea en integració tecnològica, «una de les potes de la societat del coneixement», però cal continuar treballant perquè aquesta revolució impacti a tot el teixit empresarial, amb especial atenció en les pimes. Santacreu també ha defensat que aquesta plataforma ajudi a promoure el català: «No es tracta només d’una qüestió d’integració i defensa de la cultura i la llengua pròpies, sinó també d’entendre la potencialitat d’un mercat que té milions de parlants. Per tant, de generar oportunitats de negoci.»

Un cercador per eines, categories i ubicació geogràfica

El portal disposa d’opcions de filtratge que permeten als usuaris la cerca segons les seves necessitats específiques. Actualment el portal està segmentat per eines i categories, i permet cercar per territori.

En el cas de les eines o serveis que es presten, se’n poden trobar més de 45 entre les que es destaquen Salesforce, Teams, Moodle, Twitter, WordPress, Paypal, YouTube, entre d’altres. Utilitzant aquest filtratge es poden trobar empreses expertes en la gestió o implementació de les mateixes.

Pel que fa a les categories, el portal recull 6 àrees temàtiques: Presència a Internet, Màrqueting digital, Intel·ligència de negoci i analítica, Gestió del negoci, Ciberseguretat i Traducció i correcció, aquesta de recent incorporació.

En el moment de fer la cerca per eina o categoria es desplega un ventall d’empreses que ofereixen aquells serveis en català, i se’n destaca el nom, la pàgina web, el correu electrònic, les eines digitals que treballa així com un formulari perquè l’interessat s’hi pugui posar en contacte.

El cercador també permet buscar per territori de parla catalana per tal d’oferir la possibilitat de treballar amb empreses de proximitat.

Un punt de partida

Digitalitzem-nos neix amb la intenció de créixer constantment, afegint noves empreses i sectors que poden oferir una base cada vegada més completa al panorama empresarial digital en català.

A finals d’any es pretén que el cercador passi de 3.500 a 3.800 empreses, incorporant també empreses que ofereixen serveis de digitalització en català d’Andorra o Catalunya Nord, i fins i tot incorporant nous sectors clau en el procés de digitalització com són el de les traduccions.