Neix -NOS, una agrupació de 26 entitats per a defensar i promoure el català al País Valencià

Vint-i-sis entitats cíviques de l’acció social, educativa, cultural i de l’àmbit del treball del País Valencià han presentat aquest dijous, a la Universitat d’Alacant, la confluència -NOS, un conglomerat d’entitats per la defensa i la promoció del català, única llengua pròpia oficial al País Valencià, i per a la vigilància i l’exigència a l’administració autonòmica del compliment de les seves obligacions de protegir-la i respectar-la establertes a l’Estatut d’Autonomia.

Així, les entitats reunides han explicat que, davant el retrocés d’ús social del català i de les accions del govern valencià actual d’arraconament i d’ús de la llengua com a element de conflicte i divisió, s’han agrupat per tal de proposar a la ciutadania activitats on el català actuï com a llengua d’acollida i de trobada on les persones individualment o en grup podran viure en català i conéixer les entitats que s’han adherit o que s’adheriran a aquesta agrupació.

En aquest sentit, les entitats que conformen -NOS han indicat que la primera de les activitats es realitzarà combina territori, llengua i reivindicació: les Travesses per la llengua. Concretament, manllevant la idea de la Korrika, els Correllengua o la marxa SOM, «volem teixir el país i enllaçar-NOS per defensar el nostre valencià, el català de tots».

Aquestes cites, on es dibuixaran simbòlicament 4 barres arreu del País Valencià fins a arribar a cada comarca, arrancaran el pròxim 25 de febrer a l’Alt Millars, amb inici en Vallat i arribada a Argelita.

D’altra banda, les entitats han presentat un manifest amb un decàleg per a reivindicar que el català ha de continuar sent un espai d’acollida i de promoció social i han defensat el dret a utilitzar lliurement la llengua sense entrebancs ni censura, tant per part de les persones nascudes al territori com de les persones nouvingudes, independentment de la seva llengua familiar, a més, han exigit igualtat de tracte amb el castellà.

Finalment, han informat també que presentaran accions de denúncia dels incompliments de la normativa de promoció així com d’atac a les entitats de defensa de la llengua o de desautorització de l’autoritat normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

-NOS, Llengua i País

El logotip de -NOS! Llengua i País és un disseny de Cèsar Amiguet (Paterna) basat en la tipografia Redoneta Rounded de Rafael Jordan (Alzira), que utilitza la partícula -nos (forma feble plena de nosaltres, segons el diccionari) per a dotar la nova plataforma d’identitat de marca adequant-se a la diversitat d’associacions i entitats que la conformen, amb un estil assertiu, adaptable i articulable —organitzem-NOS, estimem-NOS, escoltem-NOS, cuidem-NOS!—.