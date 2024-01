ACPV: «És impossible una assistència mèdica de qualitat humana si no es garanteixen els drets lingüístics»

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha criticat el conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, per «associar el valencià a una ideologia», alhora que ha advertit que «és impossible poder tenir una assistència mèdica de qualitat íntegra i humana si no es poden garantir els drets dels valencianoparlants».

L'entitat s'ha pronunciat en aquests termes després que el responsable de Sanitat valencià hagi confirmat que el mèrit de llengua catalana tendrà una valoració inferior que la del doctorat per a accedir a les plantilles públiques sanitàries i hagi defensat que el departament «pren les decisions sobre la base de dades, tendències, enquestes o gestions, no amb l'argument ideològic». Sobre això, Acció Cultural ha remarcat que «la llengua dels valencians no és una ideologia, sinó un element fonamental de la nostra identitat cultural i lingüística». «Associar el coneixement del valencià a una ideologia és una tergiversació injusta i inacceptable de la realitat lingüística del nostre territori», apunten en un comunicat.

La presidenta d'ACPV, Anna Oliver, considera que garantir l'atenció en llengua catalana és «essencial», ja que és «impossible poder tenir una assistència mèdica de qualitat íntegra i humana, si no es poden garantir els drets dels valencianoparlants». «I davant d'això el Govern valencià, en lloc de fomentar els drets lingüístics de tota la ciutadania, el que està fent és posar traves i discriminar part de la població», denuncia.

ACPV subratlla que la proposta del conseller, «no només vulnera els drets dels valencianoparlants, sinó que també constitueix una clara violació de la legislació vigent». En aquest sentit, sosté que l'Estatut d'Autonomia valencià estableix de manera contundent a l'article 6 que ningú no podrà ser discriminat per raó de la seva llengua, i el punt 3 especifica que la Generalitat Valenciana ha d'assegurar-ne el coneixement.

A més, l'organització rebutja de manera contundent «la proposta populista que planteja la suposada contradicció entre els mèrits acadèmics i l'excel·lència professional amb el coneixement del valencià». ACPV argumenta que «aconseguir una sanitat d'excel·lència no hauria de ser incompatible amb garantir el dret a ser atès en valencià en tots els àmbits de l'administració pública, incloent-hi la Sanitat Pública».

I afegeix: «No s'entén que un treballador públic no conegui les llengües oficials del lloc on desenvolupa la seua tasca i el valencià és llengua oficial. Demanem a les autoritats competents que revisen aquesta proposta discriminatòria i prenguin les mesures necessàries per garantir que el coneixement del valencià no sigui considerat com un mèrit inferior».