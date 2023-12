Edicions Cavall Fort, Premi de Comunicació Muriel Casals d’Òmnium

Òmnium Cultural atorga el Premi de Comunicació Muriel Casals 2023 a Edicions Cavall Fort. El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha posat en valor el guardonat com un «referent del poder de la societat civil en la preservació de la cultura catalana arreu dels Països Catalans». «Les seves publicacions referent per a tantes generacions van articular en plena dictadura un valuós espai de resistència nacional que, avui dia, malauradament, cal mantenir a cada racó on la llengua i la cultura, la nostra identitat, segueixen sent atacades», ha afegit Antich. El guardó es lliurarà en el marc de la 73a Nit de Santa Llúcia-Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, que se celebrarà demà dimarts 12 de desembre al Teatre Nacional de Catalunya.

El jurat format per Dani Bramon, Odei A.-Etxearte, Sara González, Àlex Gutiérrez, Miquel Molina, Carles Pont i Mònica Terribas, li concedeix el premi «pel reconeixement a la seva història i per la resiliència d’un projecte en lluita per la llengua i la cultura catalanes» així com «per la capacitat de connexió amb les generacions més joves amb continguts de qualitat». El jurat alhora desitja que el premi «sigui una empenta per mantenir-se ferms en la lluita amb els nous llenguatges al segle XXI». El premi vol fer valdre l’aposta durant molts anys per la gestió de les publicacions en mans de dones professionals de la comunicació i la cultura infantil i juvenil i les dones il·lustradores.

Edicions Cavall Fort

Edicions Cavall Fort s’encarrega de l’edició de les revistes Cavall Fort i El Tatano. Cavall Fort va néixer el desembre de 1961, pels volts de Nadal, fruit de l’esforç d’un grup de persones de procedències diverses unides per una preocupació comuna: trobar una manera perquè els infants poguessin aprendre a llegir i a escriure en català. Els objectius d’aquesta revista quinzenal en català per a nens i nenes a partir de 9 anys eren clars: ser una revista adreçada al públic infantil i juvenil, feta en català, divertida i interessant, amb un contingut i una presentació de màxima qualitat, que els desvetlli la curiositat pel món que els envolta, els estimuli la creativitat i sigui, en definitiva, un element de lleure actiu, creatiu i enriquidor. Tot plegat vehiculat a través de reportatges, jocs, tallers, còmics, entrevistes, concursos… Aquests mateixos criteris s’apliquen a El Tatano, dirigida a nens i nenes a partir de 4 anys, els lectors que es troben en les primeres etapes de l’aprenentatge de la lectura. El Tatano comença a publicar-se com a suplement gratuït de Cavall Fort l’any 1990 i, el 2006, es converteix en una revista independent i mensual.

El primer director de Cavall Fort fou Josep Tremoleda, un dels seus fundadors i principals impulsors. El van seguir Albert Jané i, posteriorment, Mercè Canela. Des de l’octubre de 2022 la directora és Mònica Estruch. Al llarg dels més de 60 anys d’història de la publicació, per les pàgines de Cavall Fort han passat els grans noms de la literatura catalana per a infants i joves, com Josep Vallverdú i Joaquim Carbó; per a adults, com Salvador Espriu, Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig; i també referents del món de la il·lustració, com Cesc, Pilarín Bayés o Picanyol, entre d’altres.

El guardó

El premi, que arriba a 44a edició, porta el nom de Muriel Casals des de 2017, en reconeixement de l’expresidenta d’Òmnium Cultural. El guardó busca reconèixer els esforços dels professionals de la comunicació per prestigiar l’ús de la llengua catalana i projectar la cultura dins els Països Catalans. El premi està dotat amb 3.000 euros. En edicions anteriors, n’han estat mereixedors el periodista Manel Alías, la plataforma Filmin i el col·lectiu On són les dones, entre d’altres.