La UIB col·labora amb el sector agroalimentari per desenvolupar aliments innovadors contra l'obesitat infantil

La Universitat de les Illes Balears participa, a través del grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX), en el projecte FARO-i (Formulació d’Aliments per a la Regulació de l’Obesitat Infantil), juntament amb les empreses del sector agroalimentari Fruselva i Ingredalia i amb investigadors de la Universitat de Barcelona.

El projecte FARO-i té com a objectiu desenvolupar aliments innovadors per a la prevenció de l’obesitat infantil. Aquest problema de salut pública afecta milions de nins d’arreu del món i, segons dades del Ministeri espanyol de Sanitat, té un cost de més de 2.000 milions d’euros anuals a l'Estat espanyol.

Aquesta iniciativa és un exemple de col·laboració publicoprivada multidisciplinària entre destacades institucions acadèmiques, l’ecosistema de tecnologia dels aliments i una empresa industrial líder en el sector. El projecte ha estat finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de l’Agència Estatal de la Innovació i per la Unió Europea amb Fons Next Generation EU / PRTR. Ha estat seleccionat en la línia de projectes de col·laboració publicoprivada, convocatòria de 2022, del Pla estatal d’investigació científica, tècnica i d’innovació 2021-2023, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Col·laboració Universitat-empresa

El projecte el lidera Fruselva, coproductor d’alimentació infantil per a les principals cadenes de supermercats del món, i compta amb la participació de l’empresa emergent navarresa Ingredalia, nascuda del sector agroalimentari de la vall de l’Ebre i del Centre Tecnològic Tecnalia, especialitzada en el desenvolupament i la industrialització d’ingredients funcionals d’alt valor afegit que contenen composts actius recuperats a partir de subproductes de la indústria alimentària. A més dels investigadors de la UIB, també hi participa el Departament de Nutrició i Ciències de l’Alimentació i Gastronomia del Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.

La Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona aportaran la seva experiència investigadora en l’àmbit de la nutrició i la salut. Concretament, els investigadors del grup NUCOX de la UIB s’encarregaran de fer una intervenció nutricional en humans subministrant-los aliments rics en composts bioactius amb efecte antiobesogen per inducció de canvis en el metabolisme. Els aliments així dissenyats s’hauran assajat prèviament en ratolins, a continuació seguiran un panel de tast o d’anàlisi sensorial, per assegurar que seran acceptats per les persones participants en l’estudi i, després d’una intervenció nutricional de sis mesos amb consum d’aquests aliments, s’analitzarà el seu efecte sobre el pes corporal i altres variables i paràmetres bioquímics en sang i orina definidors de canvis positius sobre la salut de les persones. El grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) també fa part de l’IdISBa i del CIBERobn (Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició) de l’Institut de Salut Carlos III.

L’empresa Ingredalia brindarà la seva experiència en industrialització i escalat, a més de formulació d’aliments d’alt valor nutricional amb un enfocament a la millora de la salut dels consumidors a través de la suplementació nutricional, i la versatilitat i agilitat en el desenvolupament que només una empresa emergent pot aportar a un consorci d’aquestes característiques.

Fruselva, com a coordinador del projecte, fa un paper fonamental en la comercialització futura dels aliments que es desenvolupin, amb la intenció d’ajudar a reduir, a mitjà i a llarg termini, la despesa sanitària mitjana en obesitat infantil a Espanya, i posant el focus en la necessitat de canalitzar la inversió en R+D+I de les universitats cap a productes reals que tinguin impacte en la salut i el mercat, a més de situar la indústria alimentària espanyola com a capdavantera en la recerca de solucions científiques aplicades a l’alimentació.

Obesitat infantil: un desafiament per a la salut

La problemàtica de l’obesitat infantil ha assolit nivells alarmants en les darreres dècades i s’ha convertit en una de les principals preocupacions de salut en la infància. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja el 2016 s’estimava que hi havia aproximadament 41 milions de nins més joves de cinc anys amb sobrepès a tot el món. A més, més de 340 milions de nins i adolescents (de cinc a dinou anys) tenien sobrepès o obesitat.

Alguns dels riscs associats amb l’obesitat en edats primerenques són la diabetis de tipus 2, malalties cardiovasculars i problemes de salut mental. És en aquest context que el projecte FARO-i agafa importància, atès que cerca abordar aquest desafiament de manera efectiva i sostenible.