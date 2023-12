[VÍDEO] Josep Carreras demana a Itàlia que accepti el català com a llengua oficial de la Unió Europea

El tenor Josep Carreras entra en escena en la campanya per a demanar l'oficialitat del català a la Unió Europea. En el marc de la campanya 'Say Yes' de la Plataforma per la Llengua, l'antic component d'Els Tres Tenors s'adreça a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, per a demanar que Itàlia no veti el català a la UE.

Carreras, que s'expressa en italià, recorda que la primera traducció de la Divina Comèdia en vers va ser a la llengua catalana, i ho posa d'exemple per expressar la «llarga, íntima i innegable història compartida» entre catalans i italians. Carreras demana finalment a Meloni que accepti «una llengua germana de l'italià» a la família de llengües oficials de la UE.

El vídeo arriba poc després d'una picabaralla entre el ministre d'Assumptes Exteriors italià, Antonio Tajani, amb el govern de Pedro Sánchez.

Carreras se suma així a la campanya de vídeos adreçats a països de la UE que du a terme la Plataforma per la Llengua, en la qual han participat també la guanyadora de la Pilota d'Or, Aitana Bonmatí -que va fer una petició semblant a Finlàndia-, Pep Guardiola, Joan Laporta o Kilian Jornet.

El 12 de desembre, el Consell de la UE tornarà a debatre, i eventualment a votar, la proposta de fer oficial el català a partir de la nova proposta de reforma del Reglament 1/1958 que va presentar el govern espanyol el 13 de novembre i que restava pendent de documentació a aportar per part de la Comissió Europea.