La Xarxa de Consells Econòmics i Socials de l'Arc Mediterrani signa la Carta Fundacional

El passat 1r de desembre va tenir lloc a València la signatura de la Carta Fundacional de la Xarxa de Consells Econòmics i Socials de l'Arc Mediterrani, una aliança formada per vuit Consells Econòmics i Socials (CES) de l'àmbit del Mediterrani occidental que ha quedat formalment constituïda.

En concret, està integrada pel CES de les Illes Balears, juntament amb el CES d'Andalusia, el CTESC de Catalunya, el CES del País Valencià, el CESEC de Còrsega, el CESER d'Occitània, el CES de la Regió de Múrcia i el CESER de la Regió Sud (Provença-Alps-Costa Blava).

El seu propòsit principal és promoure reflexions sobre qualsevol assumpte amb efectes econòmics, socials o mediambientals als diferents territoris del Mediterrani, tal com estableix l'article 3 de la Carta Fundacional. A més, s'aposta per afavorir el coneixement mutu, el treball col·laboratiu i l'intercanvi de bones pràctiques, així com obrir noves oportunitats de col·laboració amb entitats civils a les diferents regions de tota la Mediterrània.

Així mateix, la Xarxa preveu dur a terme algunes actuacions concretes, com ara:

- Promoure l’organització d’un Fòrum Internacional del Mediterrani per part de la Unió Europea per abordar a nivell estatal els principals problemes que afecten aquest mar. En aquest sentit, tal com explica la carta fundacional, més enllà de la mobilització de les Regions, dels CES de l'Estat i regionals, i de tota la societat civil, consideram cabdal el compromís dels Estats del conjunt del territori del Mediterrani.

- Implantar un Observatori sobre la contaminació plàstica a la Mediterrània mitjançant la creació de xarxes de laboratoris de recerca públics i privats, als diferents països que treballen sobre aquesta matèria. A partir de l'anàlisi detallada de l'evolució de la situació i la difusió àmplia d'aquest coneixement, la Xarxa treballarà per impulsar la conscienciació de tots els actors del Mediterrani i promourà les accions i les bones pràctiques en la lluita contra la contaminació.

- Participar en esdeveniments internacionals relacionats amb la preservació del medi marí, per tal que les Regions i els CES de l'Arc Mediterrani puguin posar de manifest la urgència de tenir en compte i combatre la contaminació a la Mediterrània, així com promoure associacions i presentar i compartir iniciatives locals.

L'acte de signatura de la carta s'ha dut a terme a les Dependències Rectorals de la Universitat de València per part de les presidències dels CES que formen la nova Xarxa: Rafael Ballester Salvà (CES d'Illes Balears), Arturo León López (CES del País Valencià), Juan Antonio Marín Lozano (CES d'Andalusia), Toni Mora Núñez (CTESC de Catalunya), Marie Jeanne Nicoli (CESEC de Còrsega), Jean-Louis Chauzy (CESER d'Occitània), José Antonio Cobacho Gomis (CES de la Regió de Múrcia ) i Jean-Yves Petit (CESER de la Regió Sud).

A la firma també hi ha assistit el Secretari Autonòmic d’Ocupació de la Generalitat Valenciana, Antonio Galvañ Díez.

Sobre el CES Illes Balears

El CES és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació, d’estudi, de deliberació, d’assessorament i de proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears.

Es crea mitjançant la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000) i les modificacions legislatives subsegüents, en compliment de l’article 78 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, d’acord amb la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears es configura com un marc estable i permanent de comunicació i diàleg, tant dels agents econòmics i socials entre si com d’aquests amb l’Administració autonòmica, sense oblidar-ne la configuració com a òrgan de consens i de reforç de la participació d’aquests agents en la presa de decisions.