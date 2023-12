L'Ajuntament de Castelló, governat per PP i VOX, inicia els tràmits per a espanyolitzar el topònim de la ciutat

L'Ajuntament de Castelló de la Plana, governat per PP i VOX, ha aprovat iniciar els tràmits perquè Castelló deixi de ser «Castelló» i el nom oficial passi a incloure la seva forma en castellà. Aquest canvi l'hauria d'acabar validant la Generalitat Valenciana, governada també per PP i VOX, després d'un informe de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que ho avali. El delegat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Toni Royo, considera que la iniciativa de l'actual equip de govern de recuperar l'ús oficial de la forma 'Castellón' «respon a interessos ideològics contra l'ús del valencià, perquè el vocable va nàixer com una castellanització del nom propi, i no és un topònim en castellà». Per aquest motiu, l'entitat ha impulsat, juntament amb les altres entitats de la coordinadora Castelló per la Llengua, una mobilització per a denunciar públicament l'atac a la llengua que pretén fer el govern municipal.

La capital de la Plana Alta havia recuperat el seu nom només en català el 22 de març del 2019, quan la Generalitat Valenciana va aprovar la forma exclusiva 'Castelló de la Plana', després que l'Ajuntament de la ciutat acordàs l'any anterior sol·licitar el canvi amb els vots dels tres socis del pacte del Grau (PSPV, Compromís i CseM), i amb l'oposició del PP i Ciutadans. El Consell del Botànic va prendre la decisió tenint en compte el dictamen favorable que va emetre, per unanimitat, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), un dictamen vinculant, tal com marca la Llei 8/2010 de règim local del País Valencià, i el decret 69/2017, del Consell, de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals. L'informe de la Secció d'Onomàstica, presidida pel catedràtic Emili Casanova, fonamentava l'estudi del topònim en quatre aspectes bàsics: l'etimologia, la documentació històrica, la legislació vigent i els criteris de fixació de la toponímia valenciana recollits en els manuals especialitzats. La Plataforma per la Llengua considera que els usos del vocable 'Castellón' no tenen perquè ser motiu de reconeixement en una denominació oficial, i demana a l'Ajuntament de la capital de la Plana Alta que respecti l'oficialitat de la forma genuïna i originària, 'Castelló', com una mostra de l'obligació de les administracions públiques d'impulsar el català en la societat, ajudant a reviscolar-ne l'ús social, tal com marca la Llei d'ús i ensenyament del valencià (LUEV) i l'Estatut valencià. L'entitat, a més, insta l'Ajuntament de Castelló a respectar l'article 3 de la Constitució espanyola, que fa referència al caràcter oficial de les llengües reconegudes als estatuts d'autonomia i el deure de protegir i tenir un especial respecte per les llengües oficials diferents del castellà. Per esta raó, l'entitat exigeix a l'Ajuntament de Castelló que retiri la proposta d'ús oficial de la forma castellanitzada, i que continuï treballant per a garantir que la ciutadania pugui viure plenament en català, tal com preveu el marc legal vigent.