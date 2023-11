Despleguen pancartes a favor de l’oficialitat del català davant l’edifici del Consell de la UE i la Comissió Europea

Acció de la Plataforma per la Llengua al cor del barri europeu de Brussel·les. L'entitat ha aprofitat la reunió del Consell d'Assumptes Generals del Consell de la Unió Europea (UE), que és l'òrgan que haurà de decidir sobre l'oficialitat del català a la UE, per a fer pressió, novament, en favor d'aquesta reivindicació.

L'entitat ha enlairat dues pancartes gegants amb globus a la rotonda de Schumann, entre l'edifici de la Comissió Europea i el del Consell de la UE, per on ha passat la comitiva que es reunia per a discutir sobre polítiques de cohesió de la UE, i que el 12 de desembre tornarà a debatre sobre l'oficialitat del català.

Amb els lemes 'Say Yes' ―nom de la campanya internacional de la Plataforma per la Llengua per convèncer els estats membres a acceptar l'oficialitat― i 'Catalan, EU official language', dues grans pancartes han estat visibles durant una hora tant des de les oficines de la Comissió Europea com des de les del Consell de la UE.

La nova proposta de reforma del Reglament

El Govern espanyol va presentar, el vespre del 13 de novembre, una proposta de reforma del reglament que els estats membres no varen tenir temps d'analitzar prèviament a la reunió del proppassat dia 15. A més, el mes d'octubre, i a petició d'alguns estats membres, el Govern espanyol va demanar a la Comissió Europea que proporcionés informació, que encara no s'ha facilitat, sobre l'impacte financer i administratiu.

La Plataforma per la Llengua va lamentar les dilacions amb què havia treballat el Govern espanyol, però alhora va mostrar-se conforme amb la proposta de reforma presentada per l'executiu; d'una banda, perquè manté el català com a llengua plenament oficial en l'article 1, i, de l'altra, perquè estableix una sèrie de condicions per adquirir l'estatus d'oficialitat que poden apaivagar les preocupacions d'alguns estats membres i que coincideixen amb les que l'ONG del català havia traslladat al Govern espanyol durant les reunions mantingudes amb l'ambaixador davant la UE les darreres setmanes.