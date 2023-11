Valtònyc pacta amb les acusacions i quedarà definitivament lliure

Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha arribat a un acord amb la Fiscalia i l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) i ha acceptat una condemna de dos anys de presó per un delicte d'amenaces amb l'atenuant de penediment. No obstant això, també han acordat la suspensió de la pena i el raper no entrarà a la presó.

Cal recordar que la Fiscalia demanava per a l'acusat una pena de quatre anys de presó i una multa de 3.600 euros per un presumpte delicte de provocació per a cometre un delicte d'atemptat i tres anys de presó en el cas del possible delicte d'amenaces agreujades.

Segons l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC), que exerceix també l'acusació en aquest cas i que ja es va adherir al 2021 a la petició de la Fiscalia, durant un concert celebrat el 31 de març de 2018 en la localitat sevillana de Marinaleda, el raper hauria apel·lat al públic a actuar contra la Guàrdia Civil.

La fiscal ha tengut en compte la disculpa de Josep Miquel Arenas i ha aplicat l’atenuant de penediment en la petició de pena, com també que han passat cinc anys des d’aquell concert a Marinaleda. «La persona que va pujar a aquell escenari ja no és la mateixa que avui compareix al judici», ha assenyalat l'advocada de Valtònyc.