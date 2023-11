La Plataforma per la Llengua i la treballadora acomiadada per Veritas arriben a un acord amb l'empresa

La Plataforma per la Llengua i la treballadora acomiadada per Veritas han arribat a un acord amb l'empresa per tal d'evitar anar a judici. L'entesa se centra bàsicament en el fet que Veritas ha acceptat readmetre la treballadora ―tot i que la víctima prefereix no tornar-hi a treballar i rebrà una indemnització― i que aplicarà canvis importants pel que fa a l'ús del català durant el 2024.

Veritas ha acceptat etiquetar els productes en català, tant els de la marca Viridis com els de Veritas. Aquesta és una bona notícia, ja que fins aquest moment etiquetava la gran majoria dels seus productes només en castellà. Aquest canvi, que s'anirà implementant progressivament, permetrà que l'empresa s'adeqüi al Codi de Consum de Catalunya, que obliga que les dades d'etiquetatge, instruccions, embalatges i manuals dels productes distribuïts a Catalunya, així com les factures i els pressupostos, siguin, com a mínim, en català i en el mateix format que la resta de llengües que hi apareguin.

D'altra banda, l'empresa de supermercats de productes ecològics ha acceptat augmentar substancialment la presència del català a les seves xarxes socials. Fins ara, només al seu compte de X es podien trobar alguns continguts en aquesta llengua (al voltant del 30% de les piulades eren en català). En canvi, a partir d'ara, el 50% dels continguts que publiquin a Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn i a la mateixa X hauran de ser en català. Així doncs, Veritas s'afegirà a la llista d'empreses similars que ja utilitzen el català en les seves comunicacions a les xarxes: Bonàrea, Bonpreu Esclat, Condis i Caprabo, entre d'altres.

Alhora, les parts implicades també han acordat que Veritas organitzarà formacions de sensibilització i gestió lingüística adreçades a quadres directius i intermedis (recursos humans, responsables de botigues, etc.), i a treballadors d'atenció de cara al públic. Per tal de poder garantir el compliment d'aquests acords, Veritas nomenarà un interlocutor que vetllarà pel seguiment dels compromisos presos.

Prèviament a aquest acord, Veritas ja havia introduït el català en els tiquets de compra, tal com havia demanat la Plataforma per la Llengua en reiterades ocasions, ja que fins llavors estaven en castellà.

Els antecedents del conflicte amb Veritas

El mes de maig passat, la Plataforma per la Llengua va denunciar que la cadena de supermercats Veritas havia acomiadat una treballadora d'un establiment de Puigcerdà per parlar en català amb naturalitat amb companys i clients que l'entenien. L'entitat va publicar un àudio en què l'encarregat reconeixia que l'havien acomiadada per motius lingüístics després que dos treballadors de l'empresa es fessin passar per clients i es queixessin que la treballadora els responia en català quan ells s'hi havien adreçat en castellà. La treballadora, que en tot moment ha rebut el suport de l'entitat, va presentar una demanda als jutjats perquè considerava que havia estat discriminada per raó de llengua i que, per tant, l'acomiadament s'havia de declarar nul i l'empresa havia de readmetre-la i indemnitzar-la.

La importància de denunciar les discriminacions lingüístiques

La Plataforma per la Llengua vol agrair a la víctima d'aquesta discriminació que ho hagi denunciat i que hagi lluitat per defensar els seus drets lingüístics. Així doncs, insta tothom que pateixi o hagi patit una discriminació lingüística a denunciar-ho i comunicar-ho al Servei de queixes i consultes de l'entitat.