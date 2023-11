L'ambaixada d'Israel condemna la vaga del SEPC: «La pressió diplomàtica no ens farà retrocedir»

El passat 10 de novembre, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) va convocar una vaga estudiantil de secundària pel dijous 16 de novembre, per tal de donar resposta «a la situació de barbàrie patida per la població palestina: ens alçam en un clam contra el genocidi, l'ocupació militar i l'estat d'Apartheid imposat per Israel». Des dels Països Catalans, el sindicat convocava la vaga per «mostrar la solidaritat internacionalista cap al poble palestí i exigir el trencament de qualsevol vincle amb Israel, cosa que ha incomodat a les institucions d'aquest Estat terrorista, que s'han afanyat a negar el genocidi i la colonització en curs».

Segons ha denunciat el SEPC, aquest divendres «vam veure com l'ambaixada d'Israel a Espanya publicava un comunicat en què condemnava els 'actes antiisraelians en centres educatius', en una referència clara a la vaga convocada pel pròxim dia 16 als centres de secundària. Se'ns recrimina que parlem de 'genocidi' o 'assassinat de civils', com si el fet d'utilitzar aquests termes canviés la realitat que està patint la població de Gaza i Cisjordània».

Segons el sindicat, la realitat és «la dels més d'11.000 assassinats, la dels més de 27.000 ferits, la dels més de 250 atacs a centres sanitaris, la dels bombardejos a la població que fuig de la barbàrie». «És impossible, doncs, negar que Israel està cometent un genocidi i la població civil palestina n'és la principal víctima. Cap comunicat de cap institució canviarà la realitat patida per l'Apartheid, l'ocupació militar i el colonialisme», han denunciat.

Segons el SEPC, «els centres educatius no són un espai aliè a la societat, no són independents de l'entorn que els envolta. Els conflictes que hi ha arreu es traslladen també dins les aules, i des d'aquestes cal donar-hi resposta. De la mateixa forma que els carrers són espais de confrontació i lluita, des de cada centre cal denunciar les situacions d'injustícia i mobilitzar-se per a fer-hi front».

El sindicat considera que «la demanda de l'ambaixada d'Israel de prohibir l'organització i convocatòria d'actes en suport a Palestina no és res més que una intenció desesperada de silenciar la veu de milers d'estudiants que s'alcen contra el sionisme i l'ocupació colonial». «És per això que cap amenaça covarda d'institucions còmplices del genocidi ens farà enrere, ans al contrari: la tensió diplomàtica que la vaga estudiantil ha generat ens demostra que cal continuar fent pressió i perseverar en la mobilització per denunciar l'ocupació colonial», han assegurat.

«Perquè sabem que sionisme és mort, alcem-nos i continuem lluitant fins al trencament de qualsevol vincle amb Israel, fins a l'alliberament total del poble palestí i la resta de pobles oprimits, i fins a derrocar el sistema que ens impossibilita la vida. Dels Països Catalans a Palestina, secundària a la vaga!», ha sentenciat el SEPC.