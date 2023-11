Aragonès: «Amb una amnistia per a tothom, Catalunya hi guanya»

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha assegurat que «poder fer realitat una amnistia per a tothom, per a totes les represaliades i represaliats, sense excepció, fa que el país hi guanyi». Ho ha dit al Centre Cultural La Model de Barcelona, on ha clos l’acte organitzat pel Govern català anomenat ‘International Experiences of Amnesties in Conflict Resolution’, en el qual s’ha parlat sobre les amnisties, el seu ús i els possibles resultats, així com les formes en què aquestes s’han acordat en contextos de resolució de conflictes arreu del món.

L’acte ha estat inaugurat per la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, que ha destacat que «avui és un dia per fer pedagogia de com avançar en la construcció de la pau, a través de l’amnistia, i treure aprenentatge d’altres casos internacionals». Així mateix, la consellera ha apuntat que «és un conflicte que ha tingut també ressò en organismes internacionals que demanaven fer passos endavant i que instaven a les autoritats democràtiques a treure el conflicte dels tribunals.»

El president Aragonès ha manifestat que «amb la llei d'amnistia, totes les persones perseguides pel seu compromís amb el país són més lliures». Així mateix, el cap de l’Executiu ha posat en valor la fita aconseguida, amb la qual, tal i com ha dit, «hem conquerit un nou impossible». Aragonès ha recordat la resta dels acords als quals s’ha arribat amb la finalitat que, tal i com ha volgut remarcar, «la ciutadania de Catalunya visqui molt millor», com l'acord sobre el traspàs integral de Rodalies o també les mesures per combatre els efectes del dèficit fiscal.

Aragonès ha reflexionat, però, en el fet que «l'amnistia per si sola no resol el conflicte polític» i ha afegit que es tracta d’una «eina per avançar cap a una resolució democràtica» del mateix. Per tant, un cop assolida l'amnistia, el cap de l’Executiu ha volgut manifestar que «defensarem el dret de la ciutadania de Catalunya a decidir lliurement el seu futur; és l'hora d'avançar cap al referèndum», ha reblat.

El president Aragonès ha volgut donar les gràcies als ponents de la jornada, d’una banda, la Dra. Lesley-Ann Daniels, investigadora de l’IBEI i experta en Drets de Minories i Estabilitat en Entorns Post-conflictius i, d’altra, el Professor Kieran McEvoy, professor de Dret i Justícia de Transició i Cap de l’àrea de recerca de Drets i Justícia a l’Institut Senator George J Mitchell de la Universitat Queen’s de Belfast per «traslladar d’una forma didàctica i entenedora la seva experiència». Aragonès ha recordat que «a Catalunya no estem familiaritzats amb la dinàmica de la resolució de conflictes polítics» però, tal i com ha remarcat, «els últims anys hem estat en un entrenament d'aquestes paraules i d'aquest llenguatge». La conversa ha comptat amb el moderador Andy Carl, expert assessor internacional en transformació de conflictes.