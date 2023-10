Els drets lingüístics i nacionals, protagonistes del 64é Aplec del Puig

Aquest diumenge, 28 d'octubre, s'ha celebrat a la muntanyeta de la Patà (Horta Nord, País Valencià), el 64é Aplec del Puig. L'històric aplec, que va ser organitzat durant anys pel PSAN, ha estat convocat enguany per una comissió plural formada pel Bloc d'Estudiants Agermanats, Bloc i País (corrent intern de Més-Compromís), Decidim, Escola Valenciana, Intersindical Valenciana, Poble Lliure, Esquerra Republicana del País Valencià i les seves joventuts, a més de la Plataforma per la Llengua. La trobada, de referència per a les organitzacions valencianistes, va començar a primera hora del matí amb l'obertura de la fira d'entitats i va incloure diversos parlaments a càrrec de les organitzacions de la comissió. L'Aplec del Puig és la trobada de les entitats valencianistes per a celebrar l'arribada de Jaume I a València.

En l'edició d'enguany, les entitats han llançat un missatge unitari contra les polítiques del nou govern de la Generalitat Valenciana, en mans del PP i VOX, i han criticat les darreres declaracions del conseller de Cultura valencià, Vicente Barrera, qui va afirmar que el terme País Valencià és «il·legal» i que no donarà suport a entitats que el facen servir. La unió de les entitats, que en altres ocasions estaven enfrontades, ha estat possible en pro de «la defensa dels drets lingüístics i nacionals del País Valencià», segons ha manifestat el portaveu de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Toni Royo, en el seu parlament.

Amb l'Aplec d'enguany, les entitats han donat continuïtat al camí iniciat després de les eleccions valencianes per a recuperar la unitat dins del sobiranisme. Amb aquest objectiu, les entitats ja van organitzar conjuntament la manifestació del 9 d'Octubre, i ara es proposen reforçar els vincles interns a l'espera de la configuració d'un nou govern a l'Estat espanyol i amb les eleccions europees a l'horitzó.