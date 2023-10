Tsitsi Dangarembga rep aquest dijous el Premi Veu Lliure del PEN Català 2023 a Can Alcover

Aquest dijous, 26 d'octubre, a Can Alcover, Tsitsi Dangarembga rebrà el Premi Veu Lliure del PEN Català 2023 pel compromís amb els valors del feminisme i de la lluita anticolonial de la seva obra literària i cinematogràfica; i per l'activisme que l'ha sotmès a persecució judicial a casa seva.

Tsitsi Dangarembga, nascuda a Zimbàbue, l'any 1959, és escriptora, cineasta i activista. Amb la seva productora cinematogràfica ha rodat nombrosos films guardonats internacionalment. La seva primera novel·la, 'Nervous conditions', publicada el 1988, va ser la primera publicada en anglès per una dona negra de Zimbàbue. L'obra va ser nomenada per la BBC el 2018 com un dels 100 millors llibres que han donat forma al món. Ha estat editada en català per L'Agulla daurada, el març del 2023. Amb la traducció d'Aurora Ballester i il·lustracions de Patrícia Cruz.

Dangarembga és una persona molt compromesa amb les lluites socials. Reconeguda mundialment com a referent del feminisme al continent africà i cronista de la realitat social al continent africà. Ha donat nombroses xerrades sobre la política nacional del seu país on sempre ha remarcat l'empoderament del poble davant d'una classe política que no mira per ells.

'Neguit permanent'

'Neguit permanent' és una història sobre la majoria d'edat i una poderosa exploració de l'imperialisme cultural. Dibuixa el viatge de creixement personal de la Tambu en una nació també jove, Zimbàbue.

Coincidint amb els darrers embats de les lluites contra el règim colonial de minoria blanca, na Tambudzai, una camperola de tretze anys, s’embarca en la seva educació. Sobre les seves espatlles reposen les esperances econòmiques d’una extensa estructura familiar patriarcal i, dins seu, crema el desig d'independència com a dona.

La lluita de la Tambu per alliberar-se de les limitacions del seu poble rural i accedir a l’escola de la missió, és també el retrat d’una nació que experimenta les tensions entre tradició i modernització, africanisme i europeisme, entre una situació tutelada i oprimida i una condició adulta i autònoma».