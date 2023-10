Alerten al Parlament Europeu que la diversitat lingüística a internet perilla

L’Aliança per la presència digital del català ha comparegut en una reunió de l’Intergrup de Minories Nacionals i Llengües de l’Eurocambra a Estrasburg per a explicar les accions que s’han portat a terme des de l’Aliança per a revertir el problema de posicionament que patia el català a Internet. A la sessió, impulsada per l’eurodiputat Carles Puigdemont, han participat els copresidents de l’Intergrup François Alfonsi i Loránt Vincze, i hi han assistit altres eurodiputats com Toni Comín i Clara Ponsatí.

En la primera part de la sessió, el responsable del programa Català digital de la Fundació .cat i coordinador de l’Aliança, Albert Cuesta, ha explicat que la diversitat lingüística a internet perilla: «Després d’un llarg període en què els resultats de cerca de Google han estat perjudicant la visibilitat del contingut web en català, la nostra llengua ha començat a recuperar la normalitat perduda». Gràcies al diagnòstic tècnic que l’Aliança va emetre i el diàleg que es va iniciar amb els departaments d’enginyeria de Google i Microsoft, es va poder resoldre un mal funcionament que afectava llengües i cultures del món.

Tot seguit, el director de la Fundació .cat, Roger Serra, ha presentat la Xarxa de monitoratge del català digital que la Fundació .cat va presentar el passat 13 d’octubre. Durant la seva intervenció ha destacat que aquest dispositiu permetrà detectar incidències en la visibilitat del català a Internet des de diferents punts del territori i seguir-ne la seva evolució. En aquest sentit, la Fundació .cat ha posat a disposició de l’Intergrup de Minories del Parlament Europeu i a totes les llengües europees que ho desitgin el seu coneixement i experiència per tal d’ajudar-les a crear xarxes de monitoratge similars.

«La majoria de llengües europees (i no només les petites) tenen un repte en la seva presència digital, i les institucions europees poden ser clau en la regulació dels drets lingüístics digitals d’aquestes», han remarcat.

Per a acabar, també ha intervingut el director de la Fundació PuntuEUS, Josu Waliño, qui ha explicat com ha afectat a l’eusquera la pèrdua de visibilitat a Google.