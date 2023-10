Demanen a l'Estat italià que ratifiqui la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries

Aquest dissabte, 7 d'octubre, ha tengut lloc a Càller (Sardenya) l'Assemblea General de l'European Language Equality Network (ELEN). Entre les 174 associacions i entitats participants, Plataforma per la Llengua ha estat representada per Marga Payola, coordinadora d'Internacional de l'ONG del Català i vicepresidenta d'ELEN, i Mauro Mulas, delegat de Plataforma per la Llengua a l'Alguer.

En aquesta ocasió, Payola ha presentat una resolució, aprovada per unanimitat, que demana a l'Estat italià que ratifiqui la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM) i que prengui «totes les mesures normatives i executives per fer efectiu el dret a aprendre català de l'Alguer a l'escola». Endemés, ELEN ha demanat que el municipi institueixi una oficina de política lingüística, amb la intenció de reactivar el Pla Estratègic aprovat l'any 2011.

Per part seva, Mulas, delegat de l'Alguer de l'ONG del català, ha participat en una taula rodona dedicada a la situació de l'alguerès, al costat d'experts locals i representants de la Generalitat de Catalunya, i ha evidenciat «la urgència de l'aplicació efectiva de les lleis actualment en vigor, sobretot en l'àmbit escolar, demanant que es prenguin totes les mesures oportunes que puguin facilitar l'ensenyament de la llengua en horari curricular».

Aquest mateix dissabte, el reconegut professor Colin Williams, acadèmic de la Universitat de Cambridge, ha parlat de planificació i política lingüística en la seva conferència plenària. En les altres taules rodones, s'han tractat temes com les mesures per una recuperació lingüística efectiva del Sard, l'oficialitat a la UE del Català, el Gallec i el Basc, i la situació de diferents llengües minoritàries al territori francès.

50 llengües de 25 estats europeus

L'European Language Equality Network (ELEN) és una xarxa europea sense ànim de lucre que té com a objectiu la promoció, la protecció i el benestar de les llengües europees menys parlades, i treballa per a la igualtat lingüística d'aquestes llengües en el marc de la defensa dels drets humans. ELEN vol ser la veu dels parlants d'aquestes llengües i compta amb 174 organitzacions membres que representen 50 llengües de 25 estats europeus diferents.