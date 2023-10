Aragonès: «La ciutadania de Catalunya vol votar en llibertat sobre la independència i decidir democràticament»

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha assegurat que aquest 1r d’octubre «l’independentisme torna a mirar endavant, torna a mirar al futur», i que «la lliçó de dignitat, de fermesa i de defensa democràtica» del referèndum de 2017 «ha de ser el combustible que ens ha de portar fins a la victòria».

Amb aquestes paraules el president ha celebrat com una «bona notícia» l’acord de les forces sobiranistes en el Debat de Política General que «feia molt de temps que no es donava». «Després de molt de temps, hi ha una posició conjunta que insta també el Govern a posar-nos al capdavant perquè el vot de la ciutadania sigui reconegut, per fer realitat que el nou referèndum» i que el seu resultat «sigui respectat i implementat». Un paper que Aragonès ha assegurat que es farà «amb tota la convicció», cercant «el punt de trobada que hem estat capaços de construir».

En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha remarcat la necessitat de «saber sumar, de parlar i escoltar, per adonar-nos que no som tan lluny els uns dels altres». I, a partir d’aquí, «fixar-nos objectius, tornar a construir i tornar a sumar». «Quan ens ho proposem, ho podem fer i quan ens ho hem proposat, ho hem fet. Per tant, ja sabem quin és el camí», ha recordat.

El cap de l’Executiu ha pronunciat aquest missatge en el marc de la declaració institucional que ha fet per commemorar el sisè aniversari de la celebració del referèndum del Primer d’Octubre de 2017. Ho ha fet des de Fonollosa, al Bages, un dels pobles que va patir la repressió policial durant la votació.

La idea de sumar per a multiplicar objectius és una de les tres idees que Aragonès ha citat com a imprescindibles per tornar a oferir a la ciutadania el dret a decidir el futur del país. La segona premissa l’ha situada en la «claredat dels objectius»: d’una banda, «l’amnistia per culminar la fi de repressió» i, de l’altra, «l’autodeterminació per resoldre definitivament el conflicte de sobirania amb l’Estat». I la tercera «la negociació com a via per fer-ho possible».

Aragonès ha assenyalat que l’alliberament dels presos polítics de fa poc més de dos anys «va començar a obrir camí», però ha insistit que «ara hem de fer un pas més, un pas definitiu» que permeti també tornar en llibertat a les exiliades i els exiliats «i evitar que ningú més entri a la presó».

«L'amnistia per sí sola no resol el conflicte. L'autodeterminació al referèndum se situa al centre de la resolució del conflicte», ha recordat. I per això ha assenyalat que si el Govern espanyol vol resoldre realment el conflicte que té amb Catalunya «ha d’escoltar i atendre la demanda àmplia i transversal» de la ciutadania, que «vol votar en llibertat sobre la independència i decidir democràticament».

El president ha celebrat de nou que, al costat dels objectius, l’autodeterminació i l’amnistia, la manera d’aconseguir-los, «el com, que moltes vegades ens ha fet discrepar», també és avui «un punt de coincidència». «Avui la via d’utilitzar la força de la ciutadania rebuda a les urnes en la negociació amb el govern de l'Estat està oberta», ha subratllat, i malgrat que «hi ha qui des de la caverna s'oposarà, amenaçarà i intentarà fer-nos callar una altra vegada», com en el cas de l’alliberament dels presos o de la derogació del delicte de sedició, «aquesta via ens ha de permetre avançar». I ha constatat que «no només hem d’explorar aquest camí, sinó que l’hem de liderar amb fermesa».