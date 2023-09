S'ajorna la votació sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea

La defensa de la proposta realitzada per l'Estat espanyol aquest dimarts no ha convençut, per ara, el Consell d’Afers Generals de la Unió Europea, el qual podia haver aprovat aquest dimarts l’oficialitat del català, el basc i el gallec. La reunió, que ha durat uns quaranta minuts, ha finalitzat sense acord i la proposta ni tan sols ha estat sotmesa a votació.

Per tant, la decisió queda ajornada fins que els estats membres disposin de tota la informació requerida, com ara anàlisis socials i econòmics, tant de la situació actual d’aquestes llengües dins l’Estat espanyol, com de l’impacte que aquesta aprovació pugui tenir a efecte legals dins la Unió Europea.

El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació espanyol, José Manuel Albares, ha declarat només sortir de la reunió que «el Govern espanyol ha complert amb el seu compromís. Avui hem posat en marxa aquí a Brussel·les la reforma del reglament número 1 sobre el règim lingüístic de la Unió Europea. He tengut l’oportunitat d’explicar la proposta espanyola i respondre els estats membres». A banda, ha destacat «que no es tracta de llengües minoritàries. El nombre de parlants del català supera a uns quants idiomes ja oficials de la Unió Europea. En concret, és parlat per més de deu milions de persones, la qual cosa és entre els quinze primers idiomes per nombre de parlants».

El ministre Albares ha explicat que el multilingüisme és una de les banderes de la Unió Europea, i que així ho dicta l’article 3 del tractat de la UE, i que «cap estat membre ha exercit el veto a la nostra proposta. Alguns estats han demanat més temps per analitzar-la. Per aquest motiu, hem acordat treballar per donar resposta i canalitzar els comentaris dels estats a la proposta espanyola».

Algunes delegacions, com ara la francesa o la croata, entre d’altres, han declarat no tenir cap por a aprovar aquesta proposta, però que necessiten més temps i informació per tal de donar el sí de forma segura. D’altres, com la finlandesa, hi han fet declaracions directament en català, a favor de l’oficialitat.